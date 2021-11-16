"Скосило" уже вторую ферму: в важном сельскохозяйственном районе Норвегии вспышка птичьего гриппа

Птиц вынуждены убить.
В Норвегии зафиксировали второй случай высокопатогенного птичьего гриппа H5N1.
Об этом сообщили в агентстве безопасности пищевых продуктов страны, пишет Reuters.
Отмечается, что специалисты обнаружили новое заражение на юго-западе страны в провинции Ругаланн, ключевом для страны фермерском районе. Предварительную вспышку гриппа обнаружили на ферме, которая расположена рядом.
Из-за предыдущей вспышки пришлось убить около семи тысяч птиц. Птицы на этой ферме также будут уничтожены, ограничения были введены и для всех домашних птиц в регионе.
Напомним, в японской префектуре Кагосима подозревают вспышку птичьего гриппа. Также ранее H5N1 обнаружили в других странах Азии и Европы.
Читайте также:
- "Напоминает ОРВИ в тяжелой форме": академик рассказал об опасности штамма "Дельта"
- У "Дії" появился COVID-сертификат для переболевших коронавирусом: как загрузить документ (инструкция)
- Витамины С, D и цинк в случае COVID-19: могут ли популярные добавки облегчить течение коронавируса
- Врачи предупредили об опасном вирусе: антисептик не спасет