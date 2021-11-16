"Скосило" уже вторую ферму: в важном сельскохозяйственном районе Норвегии вспышка птичьего гриппа

"Скосило" уже вторую ферму: в важном сельскохозяйственном районе Норвегии вспышка птичьего гриппа

Птиц вынуждены убить.

В Норвегии зафиксировали второй случай высокопатогенного птичьего гриппа H5N1.

Об этом сообщили в агентстве безопасности пищевых продуктов страны, пишет Reuters.

Отмечается, что специалисты обнаружили новое заражение на юго-западе страны в провинции Ругаланн, ключевом для страны фермерском районе. Предварительную вспышку гриппа обнаружили на ферме, которая расположена рядом.

Из-за предыдущей вспышки пришлось убить около семи тысяч птиц. Птицы на этой ферме также будут уничтожены, ограничения были введены и для всех домашних птиц в регионе.

Напомним, в японской префектуре Кагосима подозревают вспышку птичьего гриппа. Также ранее H5N1 обнаружили в других странах Азии и Европы.

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