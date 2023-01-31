Скромный подарок любимого сделал женщину очень богатой

Запоздалое празднование Рождества привело к выигрышу в лотерею 150 тыс. дол.

Жительница Северной Каролины Лаура Миллер рассказала, как рождественский подарок от любимого обогатил ее на 150 тыс. дол.

Об этом сообщает UPI.

35-летняя Лаура из Эйвона рассказала представителям образовательной лотереи Северной Каролины, что ее парень положил в рождественский чулок любимой лотерейный билет на 5 дол. Но женщина получила этот подарок только после Рождества.

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"Это подарил мне мой парень в рождественском чулке. Нам пришлось сделать это поздно, поскольку меня не было в городе", – рассказала Лаура.

Билет, приобретенный у Askins Creek Store в Эйвоне, оказался выигрышным, размер которого составил 150 тыс. дол.

"Когда я стирала (скретч-покрытие на билете – ред.), я думала: "Я почти уверена, что сделала это неправильно". Кажется, я была просто шокирована", – поделилась воспоминаниями женщина.

Тогда она медленно поняла, что действительно выиграла джекпот.

"Первое, что я сделала – это выпила текилы", – призналась Лаура.

Она добавила, что этот выигрыш позволит ей оплатить свой грузовик.

Напомним, ранее в штате Массачусетс мужчина купил шесть лотерейных билетов и угадал выигрышные номера на каждом из них. В общей сложности мужчина выиграл почти 2 млн дол. плюс 20 ежегодных платежей по 25 тыс. дол.

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