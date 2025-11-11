Скрытая мобилизация: Кремль маскирует набор резервистов под "защиту инфраструктуры"

Мобилизация в России / © Associated Press

Реклама

Российские власти используют заявления о необходимости защиты инфраструктуры в качестве прикрытия для более масштабной подготовки активных резервистов к отправке на войну против Украины.

Об этом говорится в анализе Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW считают, что Кремль прикрывается якобы необходимостью защиты критически важной инфраструктуры, чтобы замаскировать более масштабную подготовку активных резервистов к возможному развертыванию, в том числе и на территории Украины.

Реклама

По данным издания «Коммерсант», в ряде российских регионов, которые часто подвергаются ударам Вооруженных сил Украины — в частности в Татарстане и Башкортостане — уже начали мобилизацию резервных подразделений.

В то же время Московская область не входит в этот перечень, несмотря на то, что украинские атаки неоднократно повреждали объекты ее инфраструктуры.

Аналитики отмечают, что Кремль и дальше сосредотачивает основные усилия по набору личного состава в центральных регионах России. Вероятно, так же он действует и теперь — проводя частичный призыв именно в этих областях, чтобы уберечь крупные и политически значимые центры, в частности Москву, от непосредственного участия в формировании новых военных контингентов.

Напомним, в октябре в России согласовали законопроект, который позволяет привлекать лиц из мобилизационного резерва для боевых задач за пределами страны даже в мирное время. Это способ обойти официальную мобилизацию, которая в 2022 году вызвала панику. Такое решение позволит Кремлю отправлять на войну до 2 млн законтрактованных резервистов без объявления призыва.

Реклама

А в начале ноября президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает круглогодичный призыв в армию – с 1 января по 31 декабря. Ранее призыв проводился только в весенний и осенний периоды. Отныне мобилизационная кампания РФ фактически будет продолжаться непрерывно весь год.