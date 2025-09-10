Скрытый план Кремля: что на самом деле означала атака дронов на Польшу

Шахед / © tsn.ua

Российские дроны залетели на территорию Польши в ночь на 10 сентября. Беспилотники, представлявшие угрозу безопасности страны, были сбиты.

Это событие вызвало значительный резонанс в мире, ведь это первый случай, когда страна-член НАТО отражала атаку российских беспилотников.

Эксперты убеждены, что эта атака была не случайной и могла тщательно готовилась в течение нескольких месяцев.

Детальнее о последствиях инцидента и реакции мира — читайте в материале ТСН.ua.

Польша впервые сбивала русские дроны

В ночь на 10 сентября 2025 года Россия совершила массированную атаку ударными беспилотниками Украину, в ходе которой было зафиксировано 19 нарушений воздушного пространства Польши.

По словам польского премьер-министра Дональда Туска, первое нарушение воздушного пространства страны произошло около 23:30 еще 9 сентября, а последнее — в 6:30 утром 10 сентября. Большинство БПЛА пересекло территорию Польши из Беларуси.

Траектория движения русских дронов

Аэропорты Жешува, Люблина и Варшавы (два аэропорта) временно закрыли из-за «незапланированной военной активности». В небо Польши были подняты истребители F-16, а также SAAB 340 (самолет ДРЛО).

Впоследствии Дональд Туск сообщил, что вооруженные силы сбили несколько российских дронов. Уничтожать БпЛА в атаке помогали истребители F-35 НАТО и Нидерландов.

Польский премьер-министр Дональд Туск / © Associated Press

Это был первый случай, когда Польша, член НАТО, открыто избивала беспилотники РФ.

В то же время после российского налета 10 сентября в Польше обнаружили обломки ракеты. пресс-секретарь польского Министерство внутренних дел Каролина Галецкая отметила, что было обнаружено семь беспилотников и обломки одной ракеты неустановленного происхождения

В свою очередь, спикер Оперативного командования Вооруженных сил Яцек Горышевский заявил, обломки ракеты пока классифицируются как имеющие «неизвестное происхождение», но они могут оказаться оборонной ракетой.

По его словам, несколько дронов снаружи напоминали дроны-приманки Гербера. Впрочем, эта информация еще проверяется.

Последствия нахождения русских дронов в Польше

В результате нарушения воздушного пространства Польши дронами РФ, страна материального ущерба: в Люблинском воеводстве поврежден частный дом и автомобиль, пострадавших нет.

Как сообщает местное издание Polsat News, обломки российского беспилотника упали на жилой дом в городе Вырики, Володовского уезда.

Мэр Мариуш Занько отметил, что местные, слышавшие взрыв и видевшие польские истребители, очень напуганы. По его словам, ситуация достаточно сложная и тревожная.

В соцсети Facebook депутат Дариуш Стефанюк (партия PiS) опубликовал фото последствий атаки беспилотника, вероятно, российского производства, ночью упавшего на жилой дом в Люблинском воеводстве.

Стефанюк считает, что подобные случаи показывают реальную близость опасности и призывает откровенно обсуждать вопросы безопасности мирных жителей.

Эти события показывают, как близко к нам находятся угрозы, о которых еще недавно мы думали, что они касаются исключительно фронта войны в Украине. Мы должны громко говорить о безопасности наших семей и домов», — написал Дариуш Стефанюк.

Более того, в разных городах Польши обнаруживают обломки БпЛА, которые запустила Россия. В частности, один из дронов упал в городе Мнишкув в Лодзинском воеводстве. Обломки еще одного сбитого БпЛА были обнаружены на кладбище на юго-востоке Польши, в 40 км от границы с Украиной. Об этом сообщила окружная прокуратура города Замостье.

В то же время в соцсетях ходят кадры вероятного сбивания российского дрона «Гербера» ракетой из истребителя F-35.

В Польше заявляют о «провокации большого масштаба»

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что обеспечение безопасности страны является важнейшей задачей, для реализации которой необходима тесная координация действий.

Президент Польши Кароль Навроцкий / © twitter.com/prezydentpl

Польский лидер сообщил, что с момента инцидента с нарушением воздушного пространства, он постоянно связывался с вице-премьером, министром обороны и высшим руководством Вооруженных сил, а также принял участие в совещании в Оперативном командовании.

Перед заседанием правительства Дональд Туск заявил, что причин для паники нет. По его словам, ночной инцидент был, скорее всего, «провокацией большого масштаба».

В то же время он подчеркнул, что нужно быть готовыми «к разным сценариям».

«Ситуация серьезная. Никто не может сомневаться, что мы должны готовиться к разным сценариям. Первый экзамен сдан. Планы, подготовленные на такой случай, работают», — сказал польский премьер.

Также он уточнил, что четыре польских аэропорта закрывались не из-за угрозы атаки, но это было вынужденным «из-за оперативных потребностей летчиков».

Экстренный сбор резервистов в Польше

В ответ на вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Территориальные силы обороны Польши объявили ускоренную мобилизацию резервистов в десяти воеводствах.

Как сообщили в ТРО, это решение связано с нарушением государственной границы и необходимостью развертывания наземных поисково-спасательных групп. Для военнослужащих резерва ввели сокращенное время готовности к прибытию в места службы.

Польские военные / © Associated Press

В четырех воеводствах резервисты должны явиться для выполнения задания в течение 6 часов, а именно:

Подляском;

Мазовецкому;

Люблинском.

Подкарпатские резервисты должны явиться для выполнения задания в течение 6 часов.

В шести других воеводствах срок составляет 12 часов.

Поморское воеводство;

Варминско-Мазурское воеводство;

Куявско-Поморское воеводство;

Лодзинское воеводство;

Свентокшиское воеводство;

Малопольское воеводство.

«Просим сохранять спокойствие и сообщать только сообщениям военных и государственных служб. В случае нападения фрагментов объектов, пожалуйста, не подходите к ним и сообщите полицию», — отметили польские Тро.

НАТО не расценивает вторжение российских дронов в Польшу как нападение

Издание Reuters со ссылкой на источник сообщило, что НАТО не считает вторжение российских дронов на территорию Польши нападением. По словам собеседника агентства, предварительные данные свидетельствуют об умышленном вторжении от шести до 10 российских дронов.

«Это был первый случай, когда самолеты НАТО вступили во взаимодействие с потенциальными угрозами в воздушном пространстве союзников», — отметил он.

Также отмечается, что развернутые в регионе системы ПВО Patriot зафиксировали дроны с помощью радаров, но огонь по ним не открывали.

По словам источника, в ночной операции участвовали польские истребители F-16, нидерландские F-35, итальянские самолеты AWACS для разведки, а также самолеты-заправщики, работавшие под руководством НАТО.

Флаг НАТО / © gettyimages.com

В ходе официального комментирования ситуации у НАТО уклонились от упоминания о России.

«Множественные беспилотники вошли в воздушное пространство Польши ночью и были встречены польскими средствами ПВО и ПВО НАТО. Генсек Североатлантического союза находится в связи с польским руководством, а НАТО тесно консультируется с Польшей», — говорилось в сообщении Элисон Гарт.

Генесек НАТО Марк Рютте также отказался говорить, было ли это умышленное нападение или ошибка. В то же время, он заверил, что Альянс будет защищать каждый сантиметр своей территории.

Генесек НАТО Марк Рютте / © Associated Press

«Полная оценка продолжается. Но, конечно, независимо от того, было ли это намеренно или нет, это совершенно безрассудно. Это совершенно небезопасно. Но, как я уже говорил, полная оценка продолжается», — сказал Рютте.

Он подчеркнул не необходимость того, чтобы Россия остановила эскалацию войны и прекратила нарушать воздушное пространство союзников. В то же время, генсек заверил, «что мы бдительны и будем защищать каждый сантиметр территории НАТО», — сказал Рютте.

НАТО активировала одну из статей договора из-за инцидента в Польше

НАТО активировала статью 4 Североатлантического договора после того, как российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши. По инициативе Варшавы состоялись консультации между союзниками.

Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил солидарность Североатлантического союза с Польшей, осудив действия России. Он отметил, что такие инциденты не единичны, и пообещал усилить мониторинг восточного фланга и держать систему ПВО в готовности.

Премьер Польши Дональд Туск назвал это только началом и призвал к большей поддержке.

Заметим, что статья 4 Договора НАТО позволяет любой стране-члену инициировать консультации с союзниками, если она считает, что ее территориальная целостность, независимость или безопасность под угрозой.

Эта статья за всю историю Североатлантического союза применялась всего семь раз. Польша уже прибегала к ней дважды: в 2014 году из-за российской агрессии в Крыму и на Донбассе, и в 2022 году после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Польша закрывает границу с Беларусью

В преддверии российской атаки Польша объявила о закрытии границы с Беларусью. Следовательно, граница будет закрыта в полночь 11 сентября.

Соответствующее решение польское правительство в ответ на эскалацию напряженности и военные учения Беларуси и РФ «Запад-2025».

Премьер-министр Польши Дональд Туск охарактеризовал эти маневры как «очень агрессивные» и отметил, что они проходят вблизи польской границы.

В то же время граждане Польши призвали немедленно покинуть территорию Беларуси и предупредили, что пребывание в этой стране может быть опасным.

Спикер Министерства иностранных дел Польши Павел Вронский отметил, что такое решение было принято после задержания белорусскими силовиками польского католического монаха, обвиненного в якобы шпионаже во время совместных российско-белорусских учений «Запад-2025».

Реакция мира

Правительство Великобритании, Нидерландов, Чехии осудило Россию за эту атаку как акт агрессии и беспрецедентную угрозу безопасности в Европе.

В то же время латвийский президент Эдгарс Ринкевичс обвинил РФ в «преднамеренном» расширении своей агрессии.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал атаку «неприемлемой», такое же мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Президент Евросовета Антониу Кошта заявил о солидарности с Польшей «после неприемлемого нарушения Россией ее воздушного пространства».

«Агрессия России против Украины и безрассудные вторжения в воздушное пространство государств-членов ЕС представляют непосредственную угрозу безопасности всех европейцев и критически важной инфраструктуре на всем нашем континенте», — добавил политик.

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что атака дронов на Польшу свидетельствует о готовности России к эскалации. Он назвал действия Москвы безрассудными и подчеркнул, что НАТО остается единственным в своем решительном ответе.

По словам Вадефуля, Кремль не заинтересован в мирных переговорах и стремится покорить Украину силой.

Американский конгрессмен Джо Уилсон призвал Белый дом ввести санкции против РФ в ответ на нарушение российскими беспилотниками воздушного пространства Польши в ночь на 10 сентября. Он назвал инцидент «актом войны» со стороны Путина и отметил, что Россия напрямую испытывает решительность НАТО.

Уилсон также призвал предоставить Украине оружие для ударов по территории РФ.

Примечательно, что Дональд Трамп сначала отказался комментировать залет российских беспилотников на территорию Польши. Американский лидер проигнорировал вопросы журналистов, выходя из ресторана в Вашингтоне.

Однако вечером 10 сентября Трамп публично прокомментировал инцидент с беспилотниками в Польше.

По этому поводу он опубликовал сообщение в соцсети Truth Social.

«Что это за нарушение Россией воздушного пространства Польши дронами? Начинаем», — написал американский президент.

Из сообщения не совсем понятно, что собирается начинать Дональд Трамп.

Цинические заявления Кремля

Россия отвергает обвинения Польши в нарушении ее воздушного пространства российскими дронами.

Дипломат Андрей Ордаш назвал претензии к Кремлю безосновательными, отметив, что Варшава не предоставила никаких доказательств.

Он цинично заявил, что Россия не заинтересована в эскалации, но выразил сомнения, что польская сторона готова к объективному диалогу.

Кремль / © Pixabay

В то же время в самом Кремле традиционно уклонились от комментариев. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков в привычной манере переадресовал все вопросы об инциденте с российскими БПЛА над Польшей в Министерство обороны РФ.

По его словам, в Москву не поступали запросы от Варшавы на контакты по ситуации с беспилотниками в Польше.

В свою очередь Министерство обороны Российской Федерации заявило об отсутствии намерений наносить удары по территории Польши и добавило, что во время воздушной атаки минувшей ночью «все определенные цели поражены».

«Не планировалось наносить удары ни по каким целям на территории Польши. Максимальная дальность полета российских беспилотников, использованных при ударе, якобы пересекших границу с Польшей, не превышает 700 км», — отметили в ведомстве.

Отвергая обвинения, Москва ссылалась на технические характеристики беспилотников, которые, по их мнению, не способны преодолеть такое расстояние.

Атака дронов на Польшу была умышленной

Аналитики Defense Express сообщают, что Россия готовила атаки на Польшу еще с июля, используя на дронах польские и литовские SIM-карты для коррекции полета.

«Мобильный интернет на российских дронах необходим для передачи информации с самого БПЛА и корректировки его полета. В зависимости от установленной дополнительной аппаратуры на дронах РФ может получать информацию о работе систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также передавать визуальную информацию с камеры», — отмечают аналитики Defense Express.

Предупреждения об этом поступали в Варшаву, но информация не получила значительного резонанса.

Аналитики предполагают, что атака 10 сентября могла преследовать цель разведки систем ПВО Польши, особенно перед будущими российско-белорусскими учениями «Запад-2025».

В то же время, вице-премьер-министр Польши Кшиштоф Гавковский также считает запуск дронов в воздушное пространство его страны спланированной акцией России.

Кроме того, он отметил, что на фоне этого инцидента Россия и Беларусь организовали дезинформационную кампанию против Польши.

Атакуя Польшу, Россия проверяет на прочность Альянс

Атака русских дронов на Польшу является беспрецедентным вызовом и тестом для НАТО, что может определить будущую безопасность Европы. Как отмечает журналист Sky News Доминик Ваггорн, Россия использует тактику «нарезания салями» — серию постепенных провокаций, тестирующих границы допустимого Запада.

Примером этой стратегии является обстрел дипломатических объектов в Киеве или глушение GPS самолета европейского чиновника.

Дроновая атака на государство-член НАТО является испытанием готовности Североатлантического союза к применению статьи 5.

Автор статьи считает, что прямой военный ответ маловероятен, а бездействие Москва может воспринять как слабость. Существующие санкции не останавливают Россию, а введение энергетических ограничений усложняется позицией США.

Кремль показывает, что его гибридные методы могут осложнить прямое вмешательство НАТО.

В то же время, как отмечает журналист, Европа продолжает финансировать агрессию из-за импорта энергоносителей, что составляет более 20 млрд евро ежегодно.

Ваггорн отмечает, что без решительного ответа следует ждать новейших эскалационных шагов России.

Ранее, в ночь на 20 августа в Польше вблизи села Осины взорвался упавший на кукурузное поле дрон, а взрывная волна вышибала окна в окрестных домах. Тогда вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что это был российский беспилотник. Польский МИД вручил ноту протеста российскому посольству.

