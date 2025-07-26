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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Скрытый разлом наращивает давление: ученые предупредили о катастрофическом землетрясении в США

Ученые бьют тревогу — разлом Тинтина может спровоцировать мощное землетрясение.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Землетрясение может произойти в ближайшее время

Землетрясение может произойти в ближайшее время / © Associated Press

Ученые предупреждают о скрытой угрозе землетрясения под Северной Америкой. Они выяснили, что разлом Тинтина, расположенный всего в 19 километрах от большого города, незаметно наращивает подземное давление. Это указывает на то, что большое землетрясение может произойти в ближайшее время.

Об этом пишет издание Daily Mail.

По данным сейсмолога Центра землетрясений Аляски, доктора Майкла Веста, новое исследование указывает на то, что разлом потенциально готовится к сильному и разрушительному землетрясению.

Протяженность одного из участков разлома составляет около 130 километров и может спровоцировать землетрясение магнитудой 7,5 и более. Этого достаточно, чтобы разрушить дороги и трубопроводы, а также спровоцировать оползни в США и Канаде.

Предполагается, что разлом Тинтина может протянуться на расстояние более 170 километров, повлекшие сильные землетрясения на севере США — в опасности, по словам ученых, около 125 000 человек. Ожидается, что потенциальное землетрясение может существенно повлиять на критически важную инфраструктуру.

Напомним, землетрясение, произошедшее 16 июля на Аляске, повлекло за собой локальные разрушения и сейсмическую активность по всему миру. Ученые предупредили о еще большей опасности.

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