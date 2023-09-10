Скрывается от собственной охраны: экс-работник ФСО рассказал о страхах Путина

Особый "спектакль" начинается во время приезда Путина в оккупированный Крым.

Визиты российского диктатора Владимира Путина скрываются даже от охраняющих их сотрудников ФСО.

Об этом рассказал в интервью российскому телеканалу "Дождь" экс-сотрудник ФСО Виталий Брижатый.

Он рассказал, что особо значительные меры безопасности предпринимаются во время приездов диктатора в "исконно русский" оккупированный Россией Крым.

"Создается видимость прибытия Путина одновременно воздухом, землей и морем, а побережье охраняет спецотряд водолазов", – сказал он.

Брыжатый в бегство в Эквадор работал в должности кинолога. В его обязанности, среди прочего, входил осмотр территории "госдач" на предмет взрывчатки.

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"Когда приезжают верхушки власти, им начинают камазами возить подарки. Кинологи их проверяют. Например, приезжала Матвиенко – ей подарили телевизор. Зачем он ей?" – говорит экссотрудник ФСО.

Да, по его словам, визит диктатора на крымскую дачу скрывают даже от работников ФСО. Диктатора сопровождает исключительно его личная служба безопасности, а сотрудники только подготавливают территорию к приезду.

"Нам вроде бы говорят, что Путин есть, а он может и не быть. Он сам своим не доверяет. Людям могут сказать, что он отдыхает на этой даче, а он может быть вообще в другом месте", — рассказал Брижатый.

Он продолжает, что особый "спектакль" начинается во время приезда Путина в оккупированный Крым.

"В каждый из аэропортов на полуострове слетаются по три вертолета, приезжает Росгвардия и кортежи, а сам Путин может прибыть по морю", — отметил Брижатый.

Отметим, что Путин собрался уехать за границу, однако теперь его визиты не будут анонсировать, поскольку он находится в розыске Международного уголовного суда.

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