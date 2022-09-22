Скрывающихся от мобилизации в Беларуси россиян будут отправлять в РФ: СМИ узнали детали

В Беларуси силовикам поручили отслеживать скрывающихся от мобилизации в РФ россиян, которую Путин объявил 21 сентября и в тот же день граждане РФ бросились бежать из страны.

После объявления "частичной" мобилизации в РФ, россияне пытаются бежать из страны. Один из вариантов – Беларусь. Но уже вчера, 21 сентября, белорусские силовики получили устное распоряжение идентифицировать россиян, приехавших уйти от мобилизации.

Об этом пишет "Наша нива" со ссылкой на белорусского оперативника.

"Пока на уровне устных распоряжений доказано наблюдать за "квартирами на сутки", входить в контакт с владельцами жилья. Новые авто во дворах с российскими номерами также приказали отслеживать. Собирать информацию, проверять документы", — рассказал силовик.

В случае обнаружения россиян, уклоняющихся от мобилизации в РФ, их могут "возвращать" в Россию.

"Общая система штрафов налажена, а поймать "уклониста" — никчемная задача", — сказал он.

Как сообщалось, 21 сентября, во время утреннего обращения к народу, президент РФ Владимир Путин объявил о так называемой частичной мобилизации по всей стране. Под мобилизацию, согласно заявлению российского диктатора, попадут военные в запасе, имеющие военные специальности и боевой опыт.

В свою очередь в Латвии заявили, что не будут выдавать никаких виз россиянам, уклоняющимся от мобилизации в РФ.

Напомним, эксперт рассказал, на какие направления Путин может бросить 300 тысяч мобилизованных.

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