Слабая речь, но циничны заявления: в ISW назвали особый "сигнал" в выступлении Путина на параде

Диктатор повторил нарративы о том, что Запад якобы ведет глобальную "войну" против России.

Российский президент-диктатор Владимир Путин своим циничным заявлением о "войне против России" и якобы успешном противостоянии Западу дал понять готовящемуся к затяжной борьбе обществу. В своей речи "фюрер" повторит уже имеющиеся нарративы.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Путин отказался использовать свое обращение ко Дню Победы, чтобы внести какие-либо существенные изменения в риторику. В своем ежегодном послании в честь победы СССР глава Кремля в очередной раз заявил, что "против России развязана настоящая война". Зато, по его словам, РФ дала отпор международному терроризму. Также диктатор цинично подчеркнул, что Москва продолжит "защищать" жителей Донбасса.

"Раньше Путин называл российскую военную кампанию в Украине "войной", но является ли эта риторика умышленным признанием масштаба боевых действий или нет, не соответствовала никаким изменениям в подходах Кремля к "специальной военной операции"", — отмечают в Институте.

В ISW отмечают, что и раньше диктатор РФ также отказался использовать заметные события, в частности, новогоднее обращение или обращение к Федеральному собранию в феврале 2023-го, чтобы предложить какое-то конкретное видение того, что делать с неудачами российских военных в Украине или каким образом переосмыслить войну.

"Вместо этого Путин использовал эти события, чтобы усилить давнюю риторику, направленную на подготовку российской общественности к затяжной войне в Украине, упоминая о Второй мировой войне, не призывая российское общество поддержать полную мобилизацию", — говорится в отчете.

Аналитики ISW обратили внимание, что глава Кремля пытался использовать празднование Дня Победы, чтобы сплотить партнеров из стран СНГ, многие из которых стремились снизить свою зависимость от Кремля с февраля 2022-го.

Заявление Путина на параде о "войне против России"

9 Мая во время парада на Красной площади Владимир Путин заявил о якобы развязанной против РФ войне. По его словам, "целью противника" России есть ее развал. Диктатор обвинил Запад, что тот якобы "утверждает о своей исключительности, провоцирует конфликты, сеет ненависть, уничтожает семейные ценности, чтобы и дальше навязывать народам свою волю".

"Сегодня цивилизация снова находится на решающем переломном рубеже. Против нашей родины снова развязана настоящая война", — подчеркнул хозяин Кремля.

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