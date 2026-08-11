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Следим за Варшавой: в Еврокомиссии отреагировали на всплеск агрессии против украинцев в Польше
Еврокомиссия отреагировала на рост нападений на украинцев в Польше и напомнила о деньгах Брюсселя для Варшавы.
В Еврокомиссии отреагировали на рост нападений на украинцев в Польше и заверили, что следят за ситуацией.
Об этом в Еврокомиссии заявили в ответ на запрос Радио Свобода.
В издании напомнили, что, по данным полиции Польши, за первые шесть месяцев 2026 года граждане Украины подали на 30% больше жалоб в полицию, чем за аналогичный период в прошлом году.
В Еврокомиссии заверили, что Брюссель категорически осуждает любые формы преступлений на почве ненависти и проявления вражды.
«Комиссия и дальше будет поддерживать украинцев в связи с агрессивной войной России столько, сколько потребуется. Равное отношение, недискриминация и солидарность являются фундаментальными принципами ЕС», — заявил представитель Еврокомиссии.
Он напомнил о специальном финансировании ЕС для принимающих украинцев стран-членов и намекнул, что страны, получающие эти деньги, должны выполнять определенные правила.
«Комиссия следит за имплементацией Рамочного решения во всех государствах-членах, в частности в Польше», — заявил представитель Еврокомиссии.
Речь идет о Рамочном решении ЕС по борьбе с расизмом и ксенофобией. Законодательство ЕС обязывает государства-члены криминализировать язык вражды и публичное подстрекательство к насилию, в частности, по признаку национального или этнического происхождения.
Страны Евросоюза также должны учитывать расистский или ксенофобский мотив как отягчающее обстоятельство при рассмотрении других уголовных правонарушений.
Напомним, отношения между Киевом и Варшавой находятся в глубоком кризисе. На этом фоне в Польше участились акты агрессии против проживающих там украинцев.
Ранее украинка объяснила, почему покинула Польшу после 4 лет и куда переехала.
Недавно в Польше избили 15-летнего подростка и его друга из Украины за то, что разговаривали по-украински. Подобный инцидент произошел в городском автобусе в Бельско-Белой. Поляк, который, как позже выяснилось, был местным водителем автобуса, делал оскорбительные и ксенофобские комментарии по поводу украинских девушек.