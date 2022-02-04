Следит вся страна: в Марокко четвертый день из колодцев освобождают 5-летнего ребенка

Следит вся страна: в Марокко четвертый день из колодцев освобождают 5-летнего ребенка

Глубина превышает 30 метров.

В Марокко четвертый день пытаются освободить упавшего в колодец 5-летнего мальчика.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 4 февраля.

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За спасательной операцией следят по всей стране. Чрезвычайники работают уже несколько дней. На месте в полной готовности ждет вертолет "скорой", который сможет доставить ребенка в больницу. Впрочем, добраться до маленького Райана пока не удалось.

Колодец, в который упал мальчик очень узкий, а его глубина превышает 30 метров. Чтобы помочь ребенку, спасатели роют рядом другой колодец, из которого пробьют стену и заберут малыша. Он находится в сознании, ему удалось сопутствовать трубки с кислородом и водой и камеру.

В Марокко пытаются освободить упавшего в колодец 5-летнего мальчика

За спасательной операцией следят как в Марокко, так и в соседних странах. Тысячи пользователей Интернета пишут слова поддержки родителям и говорят, что молятся за Райана.

Как сообщалось, 30-летняя Анна Шепaрд из Венгрии, которую называют "реальной Рапунцель", рассказала о том, как ее волосы начали седеть в 13 лет и над ней издевались другие дети. Женщина говорит, что после того, как начала седеть в подростковом возрасте, одноклассники называли ее "Круэллой" — злодейкой из известного мультфильма 101 далматинец". Из-за того, что девочка боялась казаться старухой, она просила маму разрешить ей покрасить волосы.