Следить за Киевом и Варшавой: Лукашенко готов разместить под Минском "Искандеры" и ЗРК С-400

Следить за Киевом и Варшавой: Лукашенко готов разместить под Минском "Искандеры" и ЗРК С-400

Вооружения сапопровозглашенный президент планирует купить или получить от РФ в подарок.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что может разместить под Минском российские зенитные ракетные комплексы С-400 и "Искандеры".

Об этом он сказал во время посещения белорусско-российских учений "Союзная решимость-2022".

По словам Лукашенко, сейчас в Беларуси находится комплекс С-400, который белорусские военнослужащие осваивают в учебном центре.

"Если будет надо, еще пару установок поставим. А больше нам не надо. Это оружие, которое "видит" на расстоянии, по-моему, 600 километров. Мы ведем речь о закупке нескольких таких установок. Мы можем их установить где-то восточнее Минска или под Минском и будем видеть, что делается в Киеве, Варшаве и так далее", — отметил самопровозглашенный президент.

Также он добавил, что не против купить или получить от РФ в подарок оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и другое вооружение.

"Есть несколько видов перспективной техники, которая нам нужна. Это "Искандер" и не только. Мы будем эту технику закупать и в качестве подарка получим от своих старших братьев", — заявил Лукашенко.

С-400 "Триумф" — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения, разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Ракетные комплексы "Искандер" предназначены для уничтожение систем ПВО и ПРО, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что готов вместе с Россией признать "ДНР" и "ЛНР" и что это будет совместное с Путиным решение.

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