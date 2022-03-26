Следом за сахаром и прокладками с полок страны-агрессорки России исчезнут бананы

Следом за сахаром и прокладками с полок страны-агрессорки России исчезнут бананы

Из-за агрессии России пострадает не только Европа, но и ряд городов Южной Африки.

Из-за санкций, введенных из-за военной агрессии России, крупнейшие поставщики бананов из Эквадора не могут обеспечить логистику поставок в Москву. Из-за чего в ближайшее время следует ожидать дефицит бананов на прилавках магазинов РФ.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, санкции против Москвы вместе с пробками в европейских портах привели к тому, что судоходные компании прекратили поставки в Россию, оставив фрукты гнить. Из-за перенасыщения рынка, резко снизившего цены, многие фермеры оставляют бананы гнить на полях — низкие цены не покрывают себестоимости производства.

"Во всем мире страны и компании, зависевшие от России в закупке своего экспорта, испытывают влияние Канады, где производитель самолетов Bombardier Inc. недавно прекратил продавать бизнес-джеты в Россию, в Южную Африку с ее экспортерами вина и цитрусовых. Но больше всего пострадали меньшие страны, такие как Эквадор, посвятивший большой процент своего ограниченного экспорта России", – говорится в статье.

Парагвай, не имеющий выхода к морю, семимиллионная страна в центре Южной Америки, имеет такую же проблему с экспортом своей говядины в Россию.

"Все остановлено, логистика и платежи прерваны. Частные компании ведут переговоры, и они сейчас ищут альтернативы в своих странах. Это совершенно бесшабашная ситуация", — сказал Дэниел Берт, генеральный менеджер Национальной мясной палаты Парагвая.