Следом за Туапсе: Россию накрывает новая волна "бавовны", взрывы в ряде областей (видео)

Дым после взрыва

Реклама

Ряд регионов РФ утром 29 апреля накрыл мощный «хлопок». В частности, взрывы прогремели в Орске и Перми.

Об этом информируют РосСМИ.

Дата публикации 08:45, 29.04.26

По предварительным данным, в Орске Оренбургской области атакован НПЗ. Что касается Перми, сначала отмечалось, что под удар БпЛА попал объект «Лукойла». Позже появилось уточнение: горит "Транснефть" а не НПЗ.

Реклама

Удар по Перми подтвердил местный губернатор. Он заявил, что после атаки БПЛА на объекте вспыхнул пожар, работают соответствующие службы. Также происходит эвакуация людей. Прошло, по данным властей, без пострадавших.

Официальной информации от украинских источников пока нет. Ожидаем детали.

Напомним, в ночь на 29 апреля нефтеперерабатывающий завод в Туапсе оставался эпицентром масштабного пожара после атаки дронов. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Разлив нефти удалось локализовать, однако ликвидация последствий продолжается, а сам НПЗ продолжал гореть. Более 30 улиц остались без воды, несколько из них эвакуированы, также сохраняется угроза загрязнения Черного моря. Ситуацию усложняет масштаб аварии и экологические риски, несмотря на заявления российских служб о контроле событий.

Новости партнеров