Следователи назвали причину масштабного разлива нефти в Калифорнии

В океан вытекло более 572,8 литра тяжелой нефти. Местные пляжи закрыли, а специалисты обнаружили десятки пострадавших животных.

В Калифорнии следователи начали изучать судоходную деятельность за год, чтобы определить причину одного из самых масштабных в истории американского штата разливов нефти.

Об этом в пятницу, 8 октября, сообщает NBC News.

По словам главы Совета морской разведки береговой охраны Джейсона Нойбауэра, трубопровод, по которому нефть из платформ в Хантингтон-Бич транспортируется в порт Лонг-Бич, имеет признаки удара якоря и повреждений.

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Отмечается, что у трубопровода, который сдвинулся примерно на 32 метра, разрушена часть бетонной оболочки, есть трехметровая трещина.

Инциденту могли предшествовать несколько ударов, однако первый из них произошел "от нескольких месяцев до года назад". По данным оператора Beta Offshore, в октябре 2020 года трубопровод обследовали, он был в хорошем состоянии.

Особое внимание следователи сосредоточат на "штормовом" конце января, когда один из кораблей мог ненароком перетащить якорь. Они также рассмотрят возможные "геологические события" как факторы, сказал Нойбауэр.

Как сообщалось, разлив более 572,8 литра тяжелой нефти в Калифорнии произошел в субботу, 2 октября. Это привело к закрытию нескольких пляжей, пострадала местная фауна.

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Специалисты обнаружили на месте происшествия всего 35 загрязненных нефтью животных, 10 из которых погибли. В округе Ориндж объявили режим чрезвычайной ситуации.

"Этот разлив нефти является одной из самых разрушительных ситуаций, с которой наше общество сталкивалось за десятилетие, — указала мэр Хантингтон-Бич Кми Карр. — Мы делаем все от нас зависящее, чтобы защитить здоровье и безопасность наших жителей, посетителей и природной среды обитания".

Представители органов здравоохранения округа предупредили жителей о "значительном экологическом воздействии", а также указали на возможность появления головокружения, головной боли и других симптомов. Площадь разлива нефти превышает 33 квадратных километра.

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