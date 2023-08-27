Следственный комитет России официально подтвердил гибель Пригожина

В воскресенье, 27 августа, следственный комитет России завершил проведение молекулярно-генетических экспертиз и официально подтвердил гибель главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Об этом пишут российские пропагандисты.

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По их данным, экспертиза СК подтвердили личности всех 10 погибших во время крушения самолета в Тверской области.

Руководитель управления взаимодействия со СМИ СК России Светлана Петренко заявила, что лица всех 10 соответствуют списку, заявленному в полетном письме. Среди них – Евгений Пригожин, соучредитель "Вагнера" Дмитрий Уткин и другие командиры террористической группировки.

Напомним, появилось видео, как Пригожин предсказал свою смерть.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВСЕ МОЛЧАТ, НО есть ТРИ версии, что могло произойти с Пригожиным и Уткиным!

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