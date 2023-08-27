Следственный комитет России официально подтвердил гибель Пригожина

Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила гибель Пригожина.
В воскресенье, 27 августа, следственный комитет России завершил проведение молекулярно-генетических экспертиз и официально подтвердил гибель главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
Об этом пишут российские пропагандисты.
По их данным, экспертиза СК подтвердили личности всех 10 погибших во время крушения самолета в Тверской области.
Руководитель управления взаимодействия со СМИ СК России Светлана Петренко заявила, что лица всех 10 соответствуют списку, заявленному в полетном письме. Среди них – Евгений Пригожин, соучредитель "Вагнера" Дмитрий Уткин и другие командиры террористической группировки.
Напомним, появилось видео, как Пригожин предсказал свою смерть.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВСЕ МОЛЧАТ, НО есть ТРИ версии, что могло произойти с Пригожиным и Уткиным!