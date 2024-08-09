Следует ли ожидать захвата Курской АЭС: мнение обозревателя

Обозреватель акцентирует, что это выставит наш не в самом лучшем свете перед партнерами.

Ожидать захвата Вооруженными силами Украины Курской АЭС не стоит. Мы не можем этого делать.

Об этом в эфире "Киев24" сказал военный обозреватель Алексей Гетьман.

"А вот попытаться оцепить, создать определенную зону, оставить ее без питания... И перевести питание с Курской АЕС на нашу, потому что мы потеряли очень большой объем электричества, — это вполне возможно", — отметил он.

Гетман добавил, что речь идет о 22 километрах. Так что это абсолютно осуществление.

Ведущий поинтересовался, как долго ВСУ смогут удерживать ее.

"Бесконечно", – лаконично отметил Гетьман.

Напомним, мэр российского Курчатова, где расположена Курская АЭС, заявил, что боевые действия продолжаются в нескольких десятках километров от города.

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