Следующая "мишень" Путина: в ЕС назвали страну, на которую нападет РФ в случае победы в Украине

Глава Генштаба Румынии предупредил о пагубности промедления.
Следующей целью России может стать Молдова, если не принять меры и игнорировать напряжение на Западных Балканах.
Об этом заявил глава Генштаба Румынии Влад Георгице в интервью изданию Europa Libera.
По его словам, если Россия победит в Украине, следующей "мишенью" может стать Молдова.
"Население Румынии, как и все население Европейского Союза, обеспокоено. Если Россия победит в Украине, то главной мишенью станет Молдова. Мы станем свидетелями напряжения на Западных Балканах. Я считаю, что нельзя терять ни секунды. Мы должны принять меры и быть готовыми". ", – сказал Георгице.
Тем временем, в Венгрии и Румынии претендуют на земли Украины. Об этом заявили ультраправые политики этих стран.
Эксперты напоминают, что РФ уже предлагала идею "распределения Украины" между Россией и Западом до начала полномасштабного вторжения.
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