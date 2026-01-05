- Дата публикации
Следующая после Венесуэлы?: верит ли Мексика в намеки Трампа о вторжении
Президент Мексики ответила на призывы Трампа ввести войска США в ее страну.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум прокомментировала, верит ли угрозам Дональда Трампа, что после Венесуэлы США могут напасть на Мексику.
Об этом пишут Bloomberg и Reuters.
«Мы категорически отвергаем вмешательство во внутренние дела других стран», — сказал Шейнбаум, повторив заявления, сделанные в субботу после того, как американские войска совершили нападение на Венесуэлу и захватили президента Николаса Мадуро.
Мексиканская лидер добавила, что Мексика является суверенной страной. Она заверила, что сотрудничает с США в вопросах борьбы с наркоторговлей и безопасности после того, как Трамп в прошлые выходные намекнул на военные действия в Мексике для борьбы с наркокартелями.
«Необходимо напомнить, что в Мексике правит народ, и что мы свободная и суверенная страна — сотрудничество — да; подчинение и интервенция нет», — сказал Шейнбаум.
Отвечая на вопросы журналистов, Шейнбаум в понедельник заявила, что не считает гипотетическое вмешательство США в Мексику вероятным, хотя, по ее словам, Трамп настаивал на этом во время телефонных разговоров между двумя лидерами.
«Я не верю во вторжение; я даже не думаю, что они воспринимают это очень серьезно», — сказал Шейнбаум.
Президент Мексики призналась, что во время их многочисленных телефонных разговоров Трамп неоднократно настаивал на том, чтобы американским военным официально разрешили заход в Мексику.
«Мы очень решительно сказали „нет“ — во-первых, потому что мы защищаем наш суверенитет, а во-вторых, потому что в этом нет нужды», — говорит мексиканская лидер.
Однако она отметила свою готовность сотрудничать в борьбе с незаконным оборотом наркотиков в США.
Шейнбаум выступает против вмешательства США в дела Венесуэлы и сказала, что американский континент принадлежит его народу, а не какой-то сверхдержаве.
Ранее Дональд Трамп намекнул на возможную интервенцию в Мексику, где, по его словам, правят наркокартели. Он заявил, что с Мексикой «что-то придется делать».
Также Трамп намекнул, что Колумбия может стать следующей после Венесуэлы.
Кроме того, президент США снова заявил, что Штатам «действительно необходима» Гренландия.