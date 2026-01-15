Может быть следующей после Гренландии: какая страна на прицеле у Трампа — Politico

Исландия в фокусе Трампа / © Associated Press

В Вашингтоне состоялась длительная встреча США, Дании и Гренландии, ознаменовавшая переход спора о контроле над Гренландией в более серьезную и структурированную фазу. Первоначальная реакция на угрозы американского президента Дональда Трампа была скептической, но вскоре стало ясно, что президент США настроен серьезно.

Об этом пишет Politico.

Дания и Гренландия остаются принципиально несогласными с амбициями Трампа по контролю над территорией.

«Нам не удалось сменить американскую позицию. Президент ясно дал понять, что хочет завладеть Гренландией. Мы четко сказали, что это не в интересах королевства», — заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен.

Трамп настроен решительно: его планы по Гренландии не риторические или тактические, их поддерживают советники и законодатели. В ответ Копенгаген призвал союзников укрепить присутствие вокруг острова. Войска из Швеции, Нидерландов, Франции и Германии принимают участие в учениях на Гренландии, начиная с этой недели.

Важный нюанс: эти развертывания не направлены против США, а пытаются показать, что Дания способна обеспечить безопасность территории. Это помогает создать дипломатический канал для решения американских вопросов безопасности без потери суверенитета.

Новый потенциальный фронт — Исландия

Исландия впервые упоминалась во время заседания Коллегии комиссаров ЕС в Брюсселе, в то же время премьер Исландии Криструн Фростадоттир встречалась с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, обсуждая безопасность Арктики и Северной Атлантики. Тонкие намеки в политических кругах говорят: Исландия может стать следующим объектом внимания Трампа после Гренландии. Бывший конгрессмен Билли Лонг, кандидат Трампа на должность посла в Исландии, шутил, что страна может стать 52 штатом США — с ним как губернатором.

Это усугубляет обеспокоенность Европы, которая готовится реагировать на любые геополитические шаги США в регионе. Европейские дипломаты подчеркивают, что любые попытки Трампа контролировать новые территории заставляют союзников укреплять военное присутствие и искать дипломатические пути, чтобы защитить суверенитет.

Ситуация в контексте глобальной политики

Одновременно продолжаются изменения в отношениях ЕС с США, в частности, по торговле, санкциям и киберрегулированию. Европейский парламент рассматривает возможность отложения голосования по торговому соглашению с США, а комиссия готовит новые правила для телекоммуникаций и спутниковых операторов.

Так что арктическая политика Трампа может привести к новым напряжениям в отношениях ЕС и США, а Исландия становится потенциальной точкой новой геополитической игры.

Напомним, Европарламент опубликовал заявление в поддержку Гренландии и Дании, напомнив Дональду Трампу — президенту США — о заключенном еще в 1916 году соглашением по этому острову.