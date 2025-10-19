Присяга морских пехотинцев США / © Associated Press

В воскресенье, 19 октября, командующий Корпусом морской пехоты США генерал Эрик Смит в публичном выступлении призвал своих подчиненных быть готовыми к новому бою, который «уже близко».

Его речь на торжественной церемонии по случаю 250-летия Корпуса морской пехоты США в Кэмп-Пэндлтоне опубликовал YouTube-канал DRM News.

Американский генерал отметил, что морские пехотинцы — отряд воинов, которые посвятили себя защите США. В частности, они «выдержали холод Кореи» и «боролись на улицах Ирака и в горах Афганистана».

«И следующий бой уже близко. Поверьте мне, он уже близко. Когда наступит бой, а он, к сожалению, наступит, морские пехотинцы будут готовы. Готовы бороться, готовы побеждать, потому что мы такие», — сказал он.

При этом командующий Корпусом морской пехоты США отметил, что победу приносят «не технологии или оборудование, а надежность, решительность и характер морского пехотинца».

Напомним, немецкий политолог Карло Масала прогнозирует вторжение российской армии в Европу. По его прогнозу, нападение на Эстонию начнется утром 27 марта 2028 года.