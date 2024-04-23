Следующий пакет помощи Украине от США будет больше обычного: в Politico сообщили о бронетехнике

Ожидается, что Сенат примет закон уже 23 апреля, отправив его на стол Байдена.

Администрация президента США Джо Байдена готовит больший, чем обычно пакет военной помощи для Украины, который будет содержать бронетехнику, в дополнение к срочно необходимой артиллерии и противовоздушной обороне.

Об этом пишет Politico со ссылкой на слова двух американских чиновников.

Будущий пакет военной помощи Украине, по сообщению СМИ, пока не сформирован до конца. Но, вероятно, будет "значительно больше", чем последний транш в размере 300 млн долларов, выделенный в марте как чрезвычайная мера.

В новый пакет войдет бронетехника, в том числе боевые машины Bradley, военные автомобили Humvee и бронетранспортеры M113, а также "ракеты", артиллерия и средства противовоздушной обороны.

В Politico также отметили, что речь идет о "большом пакете, который поможет удовлетворить потребности Украины в поле боя".

Напомним, президент Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Конгресса США. По его словам, обсуждались макрофинансовая поддержка, военная помощь (потребность в артснарядах, ракетах дальнего радиуса действия, средствах РЭБ и БПЛА), а также боевой авиации и поддержка развития украинской оборонной промышленности.

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