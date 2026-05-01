Следующую миссию NASA для полета на Луну перенесли: когда полетит Artemis III

Обратная сторона Луны / © Associated Press

Амбициозные планы возвращения астронавтов на Луну, которые реализует NASA через миссию Artemis, снова приходится отсрочить. Миссию Artemis III перенесли на конец 2027 года, а это означает смещение всего графика лунной программы.

Об этом сообщает издание IFL Science.

Система посадки человека (HLS) была назначена компаниям SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса.

Первоначальный план предусматривал, что Starship SpaceX доставит Artemis III в 2027 году, а затем в 2028 году Artemis IV на поверхность Луны. В 2030 году Artemis V вместо этого должна была использовать Blue Moon компании Blue Origin для доставки астронавтов на поверхность Луны.

План, предложенный в феврале другим космическим миллиардером Айзеком, предусматривал, что Artemis III сосредоточится на испытании посадочных модулей на низкой околоземной орбите в середине следующего года, прежде чем Artemis IV и Artemis V высадятся на Луну в середине и в конце 2028 года. Это уже считалось оптимистичным, однако теперь Artemis III перенесено как минимум до конца 2027 года, что может оказать негативное влияние на остальной график.

Такой сдвиг в реализации программы возвращения на Луну происходит не впервые.

Предыдущие планы NASA предусматривали, что высадка на Луну состоится еще в 2024 году, затем в 2025 году, а затем ее перенесли на 2026 год.

В конце 2024 года была согласована новая дата — середина 2027 года. Но анализ, опубликованный почти два года назад Управлением подотчетности правительства, показал, что миссия по высадке на Луну, вероятно, будет отложена до 2028 года.

Если Artemis III будет отложена еще больше, даже 2028 год может стать маловероятным.

Что известно об исторической миссии «Artemis 2»

Напомним, миссия NASA Artemis II по облету вокруг Луны завершилась успешным приводнением капсулы с экипажем из четырех астронавтов в Тихом океане.

Впервые за более чем 50 лет астронавты NASA, участвующие в миссии Artemis II, покинули околоземную орбиту. Во время облета Луны астронавты изучали спутник Земли и собирали данные о его рельефе и геологии.

