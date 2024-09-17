Следы радиации зафиксировали на границе Норвегии с Россией

На второй неделе сентября Управление радиационной и ядерной безопасности Норвегии зафиксировало следы радиоактивного цезия-137 на границе с Россией.

Об этом сообщает The Barents Observer.

Радиоактивность была измерена в воздушных фильтрах в Виксьофьелле и Сванховде. Ее происхождение до сих пор неизвестно. Управление радиационной и ядерной безопасности Норвегии утверждает, что количество цезия "очень низкое".

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Указанные фильтры анализируются в подразделении готовности к чрезвычайным ситуациям раз в неделю. Радиоактивный цезий-137 появился где-то между 9 и 12 сентября. Бредо Меллер из отдела готовности к чрезвычайным ситуациям в Сванховде говорит, что волноваться не стоит.

"Уровни явно выше нормы, но не представляют опасности для людей или окружающей среды. Мы обнаружили 5 мкБк/м3 на фильтровальной станции в Сванховде на 37-й неделе (9-16 сентября), и мы измерили ту же концентрацию (5 мкБк/м3) на фильтровальной станции в Виксьофьелле на 36-37 неделе (5-12 сентября)", – рассказал Меллер.

Он сообщил, что Управление радиационной и ядерной безопасности проведет дополнительные анализы в течение нескольких дней. В ведомстве говорят, что при исследовании фильтров не было обнаружено других радиоактивных изотопов. Также неизвестно, имеют ли какие-либо измерения на российской стороне границы подобные результаты.

Никакой другой фильтр в северной Норвегии или финской Лапландии не обнаружил пик цезия за последнюю неделю.

Отметается, что цезий-137 образуется как продукт распада в результате работы ядерного реактора.

Откуда мог взяться цезий-137?

На борту российских подлодок и ледоколов, работающих в Баренцевом море из баз вдоль побережья Кольского полуострова, есть многочисленные морские реакторы. Масштабные стратегические учения "Океан-2024" завершились 16 сентября, но маловероятно, что подобные выбросы происходят из морского реактора. Небольшие утечки цезия-137 чаще возникают при запуске или обслуживании реактора или при обращении с отработанным ядерным топливом.

Меллер говорит, что цезий также может происходить от лесных пожаров. Осадки после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и даже ядерные испытания в атмосфере до 1962 года можно измерить в природе. Цезий-137 имеет период полураспада около 30 лет. Когда старые деревья горят, радиоактивность может быть унесена в воздух и разнесена ветром.

Также сообщается, что все лето и в начале осени российские конструкторы оружия из "Росатома" работали на полигоне Панково на Новой Земле. Площадка посвящена испытаниям крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник", которая предусматривает более-менее открытое охлаждение мини-реактора. Однако работа на полигоне строго секретна и очень мало информации обнародуется. Официальных сообщений о том, что "Буревестник" был испытан, нет, но эти признаки можно увидеть, изучая ежедневные спутниковые снимки из Арктического архипелага.

В течение лета авторы публикации видели несколько грузовых кораблей и судов специального назначения в водах Панково. А в последние несколько недель два больших транспортных самолета "Росатома" Ил-76 периодически стояли в аэропорту "Рогачево" на Новой Земле. Считается, что самолеты синего цвета проводят операции, связанные с испытаниями "Буревестника".

Напомним, в апреле в российском Хабаровске вводился режим чрезвычайной ситуации после обнаружения в одном из промышленных районов резкого скачка уровня радиации.

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