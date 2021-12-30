Слепили пограничников лазером и разрушали мост: в Польше заявили о новых провокациях на границе

Белорусские службы слепили пограничников лазером.
На польской границе, где несколько месяцев наблюдается миграционный кризис, 29 декабря нелегалы пытались прорваться на территорию ЕС, а белорусские службы устроили очередную провокацию.
Об этом сообщает РАР со ссылкой на пресс-секретарь польских пограничников Анну Михальскую.
По информации издания, белорусские солдаты днем прорвали забор в районе Черемчи, а вечером они ослепляли польских офицеров лазерами.
"Белорусские офицеры повредили пограничную инфраструктуру, хотя польские официальные лица неоднократно призывали их покинуть территорию", – рассказала пресс-секретарь пограничной службы Польши.
Кроме того, в польской пограничной службе добавили, что в Наревце и Мельнике 10 человек пытались перекинуть пешеходный мост через плотину. В общей сложности незаконно пересечь границу хотели 22 иностранца.
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