Слепили пограничников лазером и разрушали мост: в Польше заявили о новых провокациях на границе

Слепили пограничников лазером и разрушали мост: в Польше заявили о новых провокациях на границе

Белорусские службы слепили пограничников лазером.

На польской границе, где несколько месяцев наблюдается миграционный кризис, 29 декабря нелегалы пытались прорваться на территорию ЕС, а белорусские службы устроили очередную провокацию.

Об этом сообщает РАР со ссылкой на пресс-секретарь польских пограничников Анну Михальскую.

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По информации издания, белорусские солдаты днем прорвали забор в районе Черемчи, а вечером они ослепляли польских офицеров лазерами.

"Белорусские офицеры повредили пограничную инфраструктуру, хотя польские официальные лица неоднократно призывали их покинуть территорию", – рассказала пресс-секретарь пограничной службы Польши.

Кроме того, в польской пограничной службе добавили, что в Наревце и Мельнике 10 человек пытались перекинуть пешеходный мост через плотину. В общей сложности незаконно пересечь границу хотели 22 иностранца.

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