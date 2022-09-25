Слежка за ядерным оружием РФ: эксперт объяснил, почему США подняли в небо свои редкие самолеты

США дали предупредительный сигнал о готовности ответить на ядерный шантаж России недавним запуском двух своих редких самолетов Boeing RC-135 Cobra Ball вблизи границы Аляски из РФ.
В США таким образом следят за ядерными силами России.
Об этом авиаэксперт Валерий Романенко рассказал в эфире "Радио НВ".
"Эти полеты нужно воспринимать как предупреждение. Американцы следят за ситуацией в РФ, и это одно из проявлений такого мониторинга ситуации за российскими ядерными силами", – пояснил эксперт.
Он также описал характеристики самолетов Boeing RC-135 Cobra Ball и их предназначение.
"Это специализированные разведывательные самолеты выпуска 1969-70 года, оснащенные очень сложным разведывательным оборудованием. Они действительно предназначены для патрулирования вдоль российских границ с целью выявления тестовых и проверочных испытательных пусков российских ракет", — рассказал Романенко.
Он добавил, что такие самолеты могут на дистанциях 400-500 км отслеживать траекторию полета ракеты, определять ее параметры и использовать этот анализ, чтобы достаточно точно устанавливать место запуска.
По мнению авиаэксперта, недавние полеты Boeing RC-135 Cobra Ball были тренировочными, хотя их очень редко поднимают в небо. На фоне последних угроз со стороны РФ о применении ядерного оружия США таким образом могут предупреждать страну-агрессора.
"Это предупреждение от Америки о том, что она готова, отслеживает ситуацию в России и любые враждебные движения в ее сторону будут немедленно наказаны", – сказал Романенко.
Он заверил, что ядерный удар по Украине с этого участка не угрожает.
"Ибо в Советском Союзе было две группировки (ядерных – ред.) ракет, которые находились в Украине и Беларуси, и она была нацелена на Европу. Другая, на территории России, – нацелена на Соединенные Штаты. То есть с Дальнего Востока запуски по Украине фактически нереальные", – объяснил эксперт.
Напомним, ночью 24 сентября США подняли в небо один из редких самолетов, предназначенный для отслеживания полетов межконтинентальных баллистических ракет (МБР).
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