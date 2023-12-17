"Слишком много мирных жителей стали жертвами": Германия, Британия и Франция сделали заявление о войне в Газе

Между тем, министр иностранных дел Израиля Эли Коэн повторил израильскую позицию, согласно которой прекращение огня было бы подарком для террористической организации ХАМАС.

Главы МИД Германии и Британии Анналена Бербок и Дэвид Кэмерон призвали к новому перемирию в Газе. В ходе встречи с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном за перемирие выступила и глава внешнеполитического ведомства Франции Катрин Колонна.

Об этом говорится в статье лидеров Sunday Times.

"Мы должны делать все, что мы можем, чтобы добиться устойчивого перемирия, которое приведет к установившемуся миру", — заявили Анналена Бербок и Дэвид Кэмерон 17 декабря.

Они указали на острую необходимость заключить перемирие как можно быстрее, поскольку в этом конфликте погибло "слишком много мирных жителей".

В то же время, министры отклонили требование к Израилю заключить "полное и немедленное перемирие". По их словам, такое требование привело бы к игнорированию причин, по которым Израиль вынужден был защищать себя.

"ХАМАС совершил варварское нападение на Израиль и ежедневно запускает ракеты, чтобы убивать израильтян", — говорится в статье.

Террористы ХАМАСа должны сложить оружие, говорят руководители.

Вместе с Бербок и Кэмероном вице-премьер Британии Оливер Дауден заявил, что Израиль находится в тяжелейшей ситуации, потому что враги прикрываются мирным населением, в том числе пациентами больниц. Поэтому Израиль должен учиться осторожности.

Во время встречи с главой МИД Израиля Эли Коэном глава внешнеполитического ведомства Франции Катрин Колонна также призвала к перемирию.

Однако в Израиле говорят, что прекращение огня "было бы подарком для террористической организации ХАМАС".

Напомним, ранее Анналена Бербок заявила, что Израиль должен лучше защищать гражданских. Она заявила, что недостаточно призывать людей искать убежища, когда на самом деле защита на месте почти невозможна.

Тем временем премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ведет переговоры с Путиным.

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