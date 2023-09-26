Слишком много выпил: мужчина чуть не умер из-за "передозировки" водой

29-летний Лиам Финдли вынужден долгие годы вести борьбу за свою жизнь из-за редкого заболевания, боли от которого он пытается приглушить водой.

За последний год мужчина дважды чуть не умер от выпитой им воды. Сейчас он пытается привлечь общественность, чтобы спасти других.

Об этом пишет Daily Star.

В 2017 году у Лиама была диагностирована ахалазия. Это редкое заболевание, приводящее к тому, что больной человек не может нормально глотать. Лиам не мог даже есть обычную еду, такую как бутерброды. Он вынужден употреблять огромное количество воды, чтобы проглотить пищу.

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"Я никогда раньше не слышал об этом заболевании. Мне приходилось выплевывать пищу, потому что она застряла в моей пищевой трубе, как в засоренном стоке", – рассказал Лиам о своем первоначальном диагнозе.

Состояние Лиама ухудшалось, и он очень похудел, потому что не смог нормально питаться. После многочисленных обследований ему был поставлен редкий диагноз.

После нескольких месяцев ожидания операции, Лиама прооперировали, что облегчило его состояние и упростило глотание пищи. Однако ему сказали, что для лучшего усвоения пищи ему нужно пить много воды.

Выпил много воды

В январе этого года произошла критическая ситуация, когда Лиам употребил слишком много воды, пытаясь справиться с болью и спазмами, часто возникавшими из-за его заболевания. Это вызвало серьезные проблемы с организмом и мужчину пришлось госпитализировать.

"Сначала я выпивал, наверное, два–три литра воды во время еды. Первый раз избыток воды был для меня неожиданностью. Тогда я не знал о риске, поэтому выпил, возможно, литр или два во время ужина. У меня довольно часто бывают болезненные спазмы из-за моего заболевания, и иногда вода помогает", – добавил мужчина.

Но когда летом он отправился в отпуск в Рим, то, пытаясь охладиться в жаркую погоду, пережил еще один приступ водного перенасыщения, едва не ставший смертельным.

Напомним, годовалого мальчика убила пожирающая мозг амеба.

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