"Слишком молода для опеки": во Франции отобрали новорожденную дочь у 18-летней украинки

В роддоме решили, что молодая мама обращается с ребенком "холодно". Младенца "выдернули" прямо из рук отца.

Во Франции у 18-летней украинки отобрали новорожденную дочь, объясняя это тем, что "мать слишком молода для опеки над ребенком".

Об этом сообщила в Facebook проживающая во Франции украинка Вероника Кисиль.

Она рассказала, что 5 ноября 2023 18-летняя украинка Людмила из Житомирской области родила ребенка в Нормандии.

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"Состояние матери и ребенка отличное, их держали в госпитале достаточно долго для стандартного случая естественных родов. 4 декабря 2023 года Людмилу выписали из госпиталя, забрав ее дочь Амину в приемную семью. Людмиле дали приглашение на две встречи с ребенком: в среду и в пятницу в суд, который состоится 11 декабря. На сегодняшний день мы, к сожалению, не имеем вызова в суд, поэтому даже не знаем, в котором часу он состоится", – пишет Вероника Кисиль.

По ее словам, в роддоме было 2 смены: одна решила, что мама обращается с ребенком "холодно", вторая смена подтвердила, что Людмила нормально обращается с ребенком.

"Вчера в роддом пришел волонтер, которого Людмила видела впервые. Волонтер хотел помочь разобраться с ситуацией и поняв, что дело в отсутствии комфортного жилья для ребенка, предложил Люмиле остановиться в его семье. Людмила ответила "Я подумаю", что было воспринято как отказ и нежелание молодой матери жить со своим ребенком", – рассказывает Кисель.

Молодая мама не знала последствий своих слов, ведь общалась с незнакомцем, не предложившим жилье ему, ребенку и отцу ребенка – а только маме с ребенком.

"В результате ребенка забрали (по словам — из рук отца, они были вместе в палате), а Людмила вернулась в центр для беженцев сама (отец не имеет права проживать в этом центре для беженцев", — отметила автор поста.

Кисель добавила, что сообщила об инциденте Консульство Украины во Франции, добавив все документы, но ответа не получила.

Ранее сообщалось, что четыре страны платят украинцам за возвращение домой.

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