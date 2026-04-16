«Слишком поздно»: Израиль разрешил судну с украденным украинским зерном сбежать
Израиль разрешил разгрузить в своем порту и отпустил российское судно с украденным украинским зерном, несмотря на оговорки Киева.
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что российское судно с грузом украденного с оккупированных территорий украинского зерна уже отплыло из порта Хайфы.
Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид.
По его словам, Саар направил текстовое сообщение украинскому коллеге Андрею Сибиге, в котором заверил, что «уже слишком поздно» и корабль уже покинул порт Хайфы, поэтому его невозможно остановить.
«Украинские чиновники рассказывают мне, что они четко дали понять Израилю, что требуют конфискации груза пшеницы», — отметил журналист.
Реакция МИД Украины
МИД заявляет, что внимательно отслеживает ситуацию, связанную с мероприятием судна «ABINSK» в порт Хайфа, Государство Израиль, и перевозкой им груза пшеницы, происходящего с оккупированных территорий Украины.
Там подчеркнули, что заранее, в частности 23 марта, информировали Израиль о судне «ABINSK» и возможном происхождении груза с оккупированных территорий Украины, а также отмечали недопустимость импортных операций с такой продукцией. Были получены заверения в надлежащем реагировании.
В МИД возмутились, что, несмотря на предоставленную информацию и контакты между сторонами, 12–14 апреля судну была разрешена разгрузка в порту Хайфа.
«Украинская сторона рассматривает судно „ABINSK“ как такое, что может быть привлечено к деятельности „теневого флота“, который государство-агрессор использует для незаконного вывоза, транспортировки и реализации похищенного украинского зерна с временно оккупированных территорий и, в конечном счете, финансирование войны против Украины», — отметили в дипучреждении.
МИД Украины ожидает, что «израильская сторона примет взвешенное и правомерное решение и удовлетворит соответствующее ходатайство украинской стороны, в частности арестует указанную партию зерна, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем».
