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Слишком поздно начал убегать: шокирующее видео попытки британца спастись от разрушительного шторма "Арвен"

Слишком поздно начал убегать: шокирующее видео попытки британца спастись от разрушительного шторма "Арвен"

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Слишком поздно начал убегать: шокирующее видео попытки британца спастись от разрушительного шторма "Арвен"

dailymail.co.uk

Мужчину чуть не поглотила гигантская волна.

Мужчина едва не стал четвертой жертвой шторма "Арвен", сеющего хаос в Великобритании. Его чуть не снесла гигантская волна, охватившая набережную Скарборо, Северный Йоркшир.

Об этом пишет The Sun.

Кадры свидетельствуют, что мужчина стоит на набережной в Северном Йоркшире, не заботясь о своей безопасности, поскольку бурное море бушует всего в нескольких метрах от него. Он просто наблюдал за волнами, когда большая вода приближалась к нему.

Когда волны были слишком близки, британец бежит в безопасное место, но вода на большой скорости обрушивается на него. В результате мужчине удалось выжить: он вынырнул из-под волны и смог устоять на ногах.

В Сети его раскритиковали за то, что он стоял так близко к шторму:

  • "Вау. У некоторых людей просто нет здравого смысла. Абсолютное безумие", — прокомментировал один человек.
  • "Зачем стоять так близко? Подумайте о людях службы экстренной помощи, которым, возможно, придется их спасать", – сказал другой.
  • "Однако, если бы его отнесло в море, мы должны были бы сочувствовать ему", — заметил третий.

Заметим, что шторм "Арвен" накрыл несколько районов Великобритании и сопровождается ливнями и снегопадом. Порывы ветра достигали скорости 160 км/ч. Температура упала до отметки ниже нуля. Пока известно о трех жертвах непогоды.

Графики WX показывают, что в следующую пятницу зимняя погода сохранится — на 13 декабря прогнозируется еще больше снега. Ожидается, что в течение следующих двух недель будет падать снег, что может вызвать проблемы с транспортом и поездками.

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