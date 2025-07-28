Слитая видеозапись показала разрушительную мощь новой вакуумной бомбы GAZAP, весящей тонну

Фото иллюстративное / © Pixabay

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В Сети появилось шокирующее видео демонстрирует разрушительную силу новой вакуумной бомбы, разработанной в Турции. Бомба под названием GAZAP (в переводе с турецкого — «гнев») признана одной из самых мощных неядерных боеприпасов в мире.

Об этом пишет thesun.co.uk.

Во время испытаний, зафиксированных на видео, GAZAP сбрасывается с бомбардировщика. Мгновенно возникает ослепительная вспышка, за которой следует ударная волна, видимая невооруженным глазом. Через секунды образуется огромное облако дыма и пыли — диаметр пораженной зоны, по данным турецких военных, достигает 160 метров.

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Момент, когда турецкие военные сбросили однотонную вакуумную бомбу во время испытания. Фото: X/nexta_tv

GAZAP — это модернизированная авиационная бомба MK84 массой 2000 фунтов (около 907 кг), которую можно сбрасывать как с бомбардировщиков, так и с истребителей F-4 и F-16. Она была представлена на Международной выставке оборонной промышленности IDEF 2025 года в Стамбуле.

После взрыва образовалось огромное облако дыма и пыли. Фото: X/nexta_tv

По словам ведущего инженера проекта Нилюфера Кузулу, в отличие от обычных аналогов, GAZAP использует фрагментную технологию — при взрыве выделяется 10 000 частиц, поражающих территорию радиусом до одного километра.

Бомба GAZAP, представленная на Международной ярмарке оборонной промышленности (IDEF 2025) в Стамбуле Фото: IDEF 2025

«Обычные бомбы такого класса рассеивают около 3 фрагментов на квадратный метр, тогда как GAZAP — более 10», — пояснила Кузулу.

Это делает ее втрое мощнее стандартных боеприпасов серии MK. Особенность конструкции — фрагменты распадаются контролируемо, как у оборонительных гранат, а не хаотично, как у обычных стальных оболочек.

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Также сообщается, что бомба может быть доработана для использования на беспилотниках. Напомним, что термобарические боеприпасы, к которым относится GAZAP, были впервые применены США во Вьетнаме, хотя их разработка началась еще в нацистской Германии.

При взрыве создается огненное облако температурой до 3000°C — достаточно, чтобы прожечь сталь, бетон и даже кости.

Несмотря на ужасный эффект, использование таких боеприпасов не запрещено международным правом при условии, что они применяются в военных целях, а не в гражданских объектах.

Напомним, впервые за 17 лет Соединенные Штаты вернули ядерное оружие в Британию. Так, на авиабазе Лейкенхит в Великобритании зафиксировали размещение американских ядерных бомб B61-12.

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