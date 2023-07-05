Слитки золота, пачки денег и арсенал оружия: как выглядит роскошный особняк Пригожина (фото)

В Сети появились кадры, сделанные во время обысков в особняке и офисе основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Об этом пишет пропагандистский Telegram-канал Baza.

В ходе обысков был обнаружен арсенал оружия, парики, пачки валюты и слитки золота, кувалда "для переговоров".

Слитки золота, найденные у Пригожина / Фото: t.me/bazabazon

Пригожин, очевидно, любитель наград / Фото: t.me/bazabazon

Странные парики / Фото: t.me/bazabazon

Огромное количество денег / Фото: t.me/bazabazon

Оружие / Фото: t.me/bazabazon

Кувалда Пригожина "на случай переговоров" / Фото: t.me/shot_shot

Также на фото можно разглядеть вертолетную площадку, бассейн, сауну, тренажерный зал, медицинский кабинет и "личную комнату для молитвы", завешанную множеством старинных икон.

Фото: t.me/bazabazon

Комната с иконами не похожа на класический храм. Хотя домовые церкви очень популярны у олигархов / Фото: t.me/bazabazon

Есть даж собственный медкабинет / Фото: t.me/shot_shot

Фото: t.me/shot_shot

Фото: t.me/shot_shot

Общий вид особняка / Фото: t.me/shot_shot

Пропагандистское издание "Фонтанка" пишет, что после обысков Пригожину все вернули, в том числе оружие.

Ранее сообщалось, что Евгению Пригожину вернули коробки с 10 млрд рублей и слитки золота, изъятые после мятежа. Общий вес такой суммы в пятитысячных купюрах рублей достигает пары тонн.

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