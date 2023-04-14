"Слив" секретных данных Пентагона: подозреваемому Тейшейре официально предъявлены обвинения

Тейшейра действительно имел допуск к секретным документам, однако подписывал соглашение о неразглашении.
Подозреваемому в "сливе" секретных документов Пентагона военному США Джеку Тейшейре официально предъявлены обвинения.
Об этом пишет BBC.
Джейка Тейшейру доставили в суд в тюремной форме и в наручниках. Ему выдвинули официальные обвинения в утечке сотен секретных документов на сервере игрового чата Discord.
Тейшейра был обвинен в несанкционированном хранении и передаче информации о национальной обороне, а также несанкционированном удалении и хранении секретных документов.
Судья постановил, что подозреваемый имеет право на государственного адвоката, если он не может самостоятельно оплатить услуги защитника.
Тейшейра работал ИТ-специалистом в разведывательном подразделении Национальной гвардии штата Массачусетс, базирующемся на авиабазе Отис Эйр Национальной гвардии на западе Кейп-Кода. Национальная гвардия – это резервное крыло ВВС США. Они не являются штатными военнослужащими, но могут быть развернуты по необходимости.
Согласно уголовному делу, поданному в суд Бостона, официальный пост Тейшейры — стажер по операциям киберзащиты. У него было звание военнослужащего 1-го класса.
По данным следствия, Тейшейра имел допуск к государственной тайне, предоставленный в 2021 году. Прокуроры заявили, что для получения этого допуска военный должен был подписать пожизненное соглашение о неразглашении, и он должен был знать, что нарушение этого соглашения приведет к уголовному преследованию.
Напомним, ФБР в четверг, 13 апреля, арестовало подозреваемого в "сливе" секретных документов Пентагона военнослужащего Джека Тейшейру. В его доме также были проведены обыски.
Также подозреваемого в "ливне" секретных документов Пентагона Джека Тейшейру удалось идентифицировать через столешницу на его кухне.
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