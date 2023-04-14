"Слив" секретных документов: глава Пентагона приказал проверить доступ к разведданным

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин распорядился проверить доступ к разведывательным данным после ареста военнослужащего Национальной гвардии ВВС, подозреваемого в "сливе" данных в Пентагоне.

Об этом сообщает издание CNN.

По словам Остина, проверка будет проводиться замминистра обороны по разведке и безопасности. Глава Пентагона заявил, что проверит "процедуры подотчетности и контроля в Департаменте, чтобы информировать Пентагон об усилиях по предотвращению повторения подобных инцидентов".

"Как министр обороны я также без колебаний предприму любые дополнительные меры, необходимые для защиты секретов нашей страны", — заявил Ллойд Остин.

Утечка секретной информации: кого подозревают

В начале апреля в Сеть попали секретные документы США и НАТО по усилению украинской армии перед контрнаступлением. Совершенно тайную информацию распространили через канал популярной игры – на сервере Discord под названием Minecraft.

Издание The New York Times сообщило, что администратором игровой онлайн-группы в Discor оказался 21-летний военнослужащий. Он был администратором небольшой группы Thug Shaker Central, в которой около 20-30 человек объединились из-за общей любви к оружию, видеоиграм и расистским мемам.

Накануне, 13 апреля, ФБР арестовало подозреваемого в "сливе" секретных документов Пентагона. Им оказался военнослужащий Джек Тейшейр. В его доме также были проведены обыски. Минобороны США считает, что секретные документы были опубликованы намеренно.

СМИ пишут, что Тейшейру удалось идентифицировать из-за столешницы на его кухне. Он фотографировал секретные документы на своей кухне, впоследствии он "слив" фотографии в Сеть.

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