"Слив" секретных документов Пентагона: Жданов озвучил интересную версию, почему это выгодно США

Военный эксперт считает, что США может быть выгодным "слив" секретных документов.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что "слив" секретных документов Пентагона может быть хорошо продуманной операцией американских спецслужб.

Об этом он сказал на своем ютуб-канале.

Эксперт подчеркнул, что это может быть спецоперация по "сливу" той информации, которую нужно было донести до общества.

"Россия никак не отреагировала на этот "слив". Они молчат, как мыши, и даже боятся комментировать. Там очень много информации о РФ. Этот "слив" показывает, что спецслужбы США имеют полный доступ к тому, что происходит в России. Опубликовали все, что выгодно США: о Египте, с которым РФ хотела тайно договориться о поставках оружия в обмен на зерно, Китай, который хотел поставлять РФ оружие, и теперь там оправдываются", - отмечает Жданов.

Также Жданов подчеркнул, что были опубликованы данные о состоянии российских спецназовцев, что РФ крайне неприятно.

Напомним, ФБР в четверг, 13 апреля, арестовало подозреваемого в "сливе" секретных документов Пентагона Джека Тейшейру. В его доме также были проведены обыски.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что утечка секретных документов Пентагона и никак не сказалась на сотрудничестве Соединенных Штатов Америки с союзниками.

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