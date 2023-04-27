"Слив" секретных документов: сколько Россия сможет финансировать войну в Украине

В "слитых" в Сети документах Пентагона говорится, что страна-агрессорка Россия сможет финансировать войну в Украине как минимум еще год — даже в условиях дальнейшего усиления и без того беспрецедентных санкций против Москвы.

Об этом сообщает издание The Washington Post.

Из документов следует, что разведка США фиксирует озабоченность российских олигархов экономической ситуацией в стране. Но вместе с тем речь идет об их постепенной адаптации к санкциям. Да, бизнес постепенно выстраивает новые цепочки импорта.

"Хотя некоторые представители российской экономической элиты могут быть не согласны с курсом страны по Украине, а санкции нанесли ущерб их бизнесу, они вряд ли откажутся от поддержки президента России Владимира Путина", — пишет издание.

Тем временем Москва решила покрывать большие расходы бюджета за счет повышения налогов для крупного бизнеса и расходования запасов так называемого "суверенного фонда благосостояния".

Вместе с тем в документах Пентагона не рассматриваются последствия самых недавних санкций и долгосрочное влияние потолка цен на российскую нефть. Кроме того, оценка не содержит данных о таких важных факторах, как расходы на боеприпасы и необходимость вербовки новых солдат.

NT пишет: из документов Пентагона следует, что у россиян основную обеспокоенность вызывает дефицит иностранной валюты в банках. Также они опасаются, что Запад начнет вводить вторичные санкции против наиболее активно торгующих с Россией китайских компаний или что эти компании сами прекратят торговлю во избежание санкций.

Напомним, британские разведчики сообщали, что агрессорка Россия ищет деньги за границей для затяжной войны против Украины. РФ планирует выпустить внешние долговые обязательства для финансирования затяжной войны против Украины. Если иностранные инвесторы купят эти бумаги, то они – причастны к вторжению.

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