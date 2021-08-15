"Сливал" информацию Кремлю и пытался вывести из строя британские спецслужбы: что известно о шпионе Дэвиде Смите

"Сливал" информацию Кремлю и пытался вывести из строя британские спецслужбы: что известно о шпионе Дэвиде Смите

Сейчас он находится под стражей. За шпионаж ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Дэвиду Смиту, которого подозревают в шпионаже и продаже секретной информации Кремлю, поручили вывести из строя сотрудников британских спецслужб. Произойти это могло, когда те находились в Берлине вместе с Алексеем Навальным.

Об этом пишет издание Daily Mail.

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"57-летний Дэвид Смит "активирован" своими московскими кураторами в ноябре — через три месяца после того, как господин Навальный был эвакуирован в больницу в немецкой столице для лечения от отравления нервно-паралитическим веществом", — отмечают в издании.

Там также подчеркнули, что задачей Смита мог быть "слив" Кремлю списков сотрудников, входящих и покидающих британское посольство, чтобы российская сторона попыталась идентифицировать членов MI6.

"После того, как Навального доставили в Берлин, в городе было полно русских агентов, за которым мы хотели следить. Мы думаем, что они использовали Смита как часть игры "в кошки-мышки", — говорит один из анонимных источников Daily Mail.

Отметим, что Смита задержали в его же квартире на окраине Берлина. Его подозревают в "деятельности агента иностранной секретной службы". Во время обысков в его жилище нашли российские флаги, книги на русском языке по психологии и саморазвитию, а также несколько книг, посвященных истории Третьего рейха.

Примечательно, что на одной из фотографий Смит стоит в форме украинского футбольного клуба "Днепр". Смиту грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, что в Германии арестовали гражданина России, которого подозревают в шпионаже.

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