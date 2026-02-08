- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 895
- Время на прочтение
- 2 мин
Слова, что разозлили Трампа: олимпийский лыжник оказался в центре скандала
Американский спортсмен заявил о смешанных чувствах по отношению к США во время пресс-конференции в Италии. Впоследствии получил жесткий ответ от Дональда Трампа.
Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике американского олимпийского лыжника Гантера Гесса после того, как спортсмен выразил противоречивые чувства относительно представления США на зимних Олимпийских играх в северной Италии.
Об этом сообщает Reuters.
«Если это так, он не должен проходить отбор в сборную, и жаль, что он в ней оказался. Очень тяжело болеть за кого-нибудь с такими взглядами», — написал Трамп в сообщении на своей платформе Truth Social после заявления Гесса.
Что произошло накануне: заявление Гесса
Политическое напряжение проявилось и во время Олимпиады в Милане-Кортине, в частности, из-за присутствия сотрудников Иммиграционной и таможенной службы США (ICE). Ведомство оказалось в центре масштабных протестов по всей стране после того, как в прошлом месяце агенты ICE застрелили двух человек в Миннеаполисе.
Во время пресс-конференции в Милане Гесс, выступающем во фристайле, заявил, что ему «несколько сложно» представлять США и что он испытывает смешанные эмоции.
«Очевидно, что сейчас происходит много вещей, сторонником которых я не являюсь, и, думаю, многие тоже», — сказал спортсмен.
Он добавил, что флаг, который он носит, не означает поддержку с его стороны всего происходящего в США.
Другой член лыжной сборной США Крис Лиллис во время той же пресс-конференции также выступил с критикой ICE, заявив, что испытывает глубокую боль из-за событий.
«Я считаю, что как страна мы должны сосредоточиться на уважении прав каждого и убедиться, что относимся к нашим гражданам и всем людям с любовью и уважением», — сказал Лиллис.
Он также выразил надежду, что «когда люди смотрят на спортсменов на Олимпиаде, они видят именно ту Америку, которую они пытаются представлять».
Напомним, миграционная полиция (ICE) в США стала источником напряженности: под прицел попадают даже те, у кого уже гражданство.
Страну всколыхнуло убийство в собственном авто американки Рене Гуд за «неповиновение» сотрудниками иммиграционной и таможенной службы США (ICE).