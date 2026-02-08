Слова, что разозлили Трампа: олимпийский лыжник оказался в центре скандала

Трамп публично набросился на американского спортсмена / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике американского олимпийского лыжника Гантера Гесса после того, как спортсмен выразил противоречивые чувства относительно представления США на зимних Олимпийских играх в северной Италии.

Об этом сообщает Reuters.

«Если это так, он не должен проходить отбор в сборную, и жаль, что он в ней оказался. Очень тяжело болеть за кого-нибудь с такими взглядами», — написал Трамп в сообщении на своей платформе Truth Social после заявления Гесса.

Что произошло накануне: заявление Гесса

Политическое напряжение проявилось и во время Олимпиады в Милане-Кортине, в частности, из-за присутствия сотрудников Иммиграционной и таможенной службы США (ICE). Ведомство оказалось в центре масштабных протестов по всей стране после того, как в прошлом месяце агенты ICE застрелили двух человек в Миннеаполисе.

Во время пресс-конференции в Милане Гесс, выступающем во фристайле, заявил, что ему «несколько сложно» представлять США и что он испытывает смешанные эмоции.

«Очевидно, что сейчас происходит много вещей, сторонником которых я не являюсь, и, думаю, многие тоже», — сказал спортсмен.

Он добавил, что флаг, который он носит, не означает поддержку с его стороны всего происходящего в США.

Другой член лыжной сборной США Крис Лиллис во время той же пресс-конференции также выступил с критикой ICE, заявив, что испытывает глубокую боль из-за событий.

«Я считаю, что как страна мы должны сосредоточиться на уважении прав каждого и убедиться, что относимся к нашим гражданам и всем людям с любовью и уважением», — сказал Лиллис.

Он также выразил надежду, что «когда люди смотрят на спортсменов на Олимпиаде, они видят именно ту Америку, которую они пытаются представлять».

Напомним, миграционная полиция (ICE) в США стала источником напряженности: под прицел попадают даже те, у кого уже гражданство.

Страну всколыхнуло убийство в собственном авто американки Рене Гуд за «неповиновение» сотрудниками иммиграционной и таможенной службы США (ICE).