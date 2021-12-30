Слова Путина подтверждают, что "Северный поток-2" является элементом шантажа – премьер Польши

Европа должна четко реагировать на российский шантаж, отметил глава польского правительства.

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин сам подтвердил, что российский газопровод "Северный поток-2" является элементом газового шантажа.

Такое мнение высказал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, сообщает RMF4.

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"Путин на заседании правительства, которое транслировалось по телевидению и соцсетям, сказал, что "Северный поток-2" будет способствовать стабилизации цен на газ в Европе. Трудно найти лучшее доказательство того, от чего мы предостерегаем, о чем мы говорим уже несколько лет", – подчеркнул Моравецкий.

Своими словами, как заверил Моравецкий, президент России Владимир Путин лишь подтверждает, что "Северный поток-2" является элементом российского газового шантажа". "Если вы будете вежливы там, в Западной Европе, мы откроем кран и газ потечет, если нет – в вас будут проблемы", — сказал Моравецкий.

Кроме того, глава польского правительства подчеркнул, что Европа должна четко реагировать на российский шантаж. ЕС должен отвечать "жесткой политикой РФ в краткосрочной перспективе".

Следует отметить, 29 декабря компания Nord Stream 2 AG сообщила о завершившейся процедуре заполнения газом второй нити российского газопровода "Северный поток – 2", который будет поступать в Европу в обход Украины.

Вицеканцлер Германии Роберт Габек предупредил, что российский Северный поток-2 в случае усиления агрессии могут остановить. По его словам, строительство газопровода может отвлечь внимание Запада от Украины как страны, осуществляющей транзит газа. "Этому нужно противодействовать, поддерживая переход Киева на возобновляемые источники энергии", – сказал он.

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