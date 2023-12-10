Словацкие перевозчики продолжат блокировать границу с Украиной: сколько продлится акция

Президиум Союза автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) объявил о продолжении акции протеста на пограничном переходе "Вышнее Немецкое-Ужгород".

Об этом говорится в сообщении UNAS в Facebook.

По заявлению перевозчиков блокаду начнут в понедельник, 11 декабря с 15:00.

"Заблокируют въезд на территорию Словацкой Республики для грузоперевозок. Личный транспорт никак не будут ограничивать", — заявили перевозчики.

Президиум принял это решение на основе оценки полученной информации и ее влияния на рынок автомобильного транспорта Словакии.

Президиум Союза автомобильных перевозчиков Словакии присоединился к протестам, организованным в Польше в ноябре.

Перевозчики UNAS стремятся к отмене "транспортного безвиза", действующей между Европейским Союзом и Украиной с 1 июля 2023 года.

По словам блокировщиков, этот безвиз привел к значительному росту конкуренции со стороны украинских перевозчиков, предлагающих более низкие цены на перевозку.

Напомним, забастовщики Словакии поблагодарили министра транспорта Йозефа Ража за нарушение проблемы отмены разрешительной системы для украинских перевозчиков и его влияния на автомобильный транспорт Словакии в Брюсселе.

А 5 декабря движение для грузовиков через пункт пропуска "Вишне Немецкое", смежное украинскому пункту пропуска "Ужгород", что на границе со Словакией, уже было разблокировано.

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