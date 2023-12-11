Словацкие перевозчики возобновляют блокировку украинских фур на границе – подробности

Перевозчики заблокируют въезд на территорию Словакии для грузоперевозок.

Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) заявил, что с понедельника, 11 декабря, они снова возобновляют блокировку движения украинских фур через словацкий пограничный пункт пропуска "Вишне-Немецке-Ужгород".

Об этом сообщается на странице UNAS.

"Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) принял решение 10.12.2023 продлить акцию протеста на переходе границы Вышне-Немецке/Ужгород с 11.12.2023 с 15:00 до последующего сообщения", — говорится в заявлении.

Перевозчики предупреждают, что "заблокируют въезд на территорию Словацкой Республики для грузоперевозок. Личный транспорт ни в коем случае не будут ограничивать".

"Это решение президиум принял на основании оценки полученной информации и ее влияния на рынок автотранспорта Словакии. Присоединяемся к протестам, организуемым в Польше с 06.11.2023 и с 11.12.2023 также на территории Венгрии", — заявили в UNAS.

Напомним, первая партия украинских грузовиков прибыла по железной дороге в Польшу.

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