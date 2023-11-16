Словацкие перевозчики заблокировали главный пункт пропуска на границе с Украиной

В течение часа продолжалась предупредительная акция в поддержку польских коллег, требующих ограничения количества украинских фур на въезд в Евросоюз.

В четверг, 16 ноября, Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) с 13:00 заблокировал пункт пропуска на границе с Украиной "Вышнее Немецкое — Ужгород" со словацкой стороны. Предупредительная акция длилась один час.

Об этом сообщает словацкое издание Aktuality.

Словацкие перевозчики выразили поддержку польским коллегам, которые уже несколько дней протестуют против либерализации правил ЕС для украинских фур.

Дальнобойщики перекрыли дорогу к переезду легковыми автомобилями.

"Мы закроем его на час как предупреждение. Наша цель – поддержать наших польских коллег, а также всех перевозчиков внутри ЕС. Мы будем просить Еврокомиссию немедленно ввести разрешения на перевозку для украинского транспорта, потому что европейские компании не могут с ними конкурировать", — сказал президент UNAS Станислав Скала.

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Словацкие перевозчики заявили, что будут ждать реакции на протяжении семи дней. В случае ее отсутствия угрожают полностью перекрыть пункт пропуска. Станислав Скала намекнул, что подобные мероприятия готовят и его венгерские коллеги.

"Блокада не повлияла на деятельность филиала таможни Вышне-Немецкое", – сообщила TASR Катарина Данькова, спикер таможни Кошице, после протеста.

UNAS не согласен с распоряжением Еврокомиссии, которая отменила выдачу разрешений на въезд украинских перевозчиков в ЕС после вторжения в Украину российских войск.

Ранее пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что движение на границе со Словакией в направлении нашего государства сохраняется. Словацкие пограничники не заявляли о готовящемся блокировании границы с Украиной.

Напомним, 6 ноября на границе началась забастовка польских перевозчиков. Сообщалось о блокировании движения грузового транспорта в направлении пунктов пропуска "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Гребенное".

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