Словацкий министр сравнил Путина с Гитлером и обвинил его во лжи об уничтоженной системе ПВО

По словам министра обороны Словакии, российский президент этим фейком пытается успокоить летчиков.
Министр обороны Словакии Ярослав Най заявил, что президента России Владимира Путина можно сравнить с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Он отрицает возможность уничтожения системы ПВО С-300, которая была передана Украине, и объяснил ложь российского президента.
Об этом сообщает издание Novinky.cz со ссылкой на интервью министра в The New York Times.
По словам Ярослава Ная, до российского вторжения в Украину было бы немыслимо, чтобы Словакия бесплатно пересылала через восточную границу большое количество основного вооружения, не говоря уже о системе противовоздушной обороны.
"Но это новая мировая реальность. Мы – прифронтовое государство. На наших границах война, и в нашу страну приехало более 330 тысяч украинцев. Сейчас парадигма совсем другая", – сказал он.
Словацкий министр сравнил Путина с Гитлером и подчеркнул, что его следует остановить в Украине, прежде чем он сможет двигаться дальше на запад.
"Украина буквально борется за наше будущее", — подчеркнул он.
В то же время Ярослав Най отверг предварительное заявление России о том, что она уничтожила систему ПВО С-300, доставленную из Словакии, во время удара по ангару вблизи города Днепр. Министр обороны назвал эту информацию "фейковым отчетом" для того, чтобы сохранить лицо Москвы и успокоить нервы российских летчиков, отправленных бомбить Украину.
Напомним, в Минобороны РФ заявили, что якобы российские войска уничтожили системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300, в том числе и ту, которую Украине передала Словакия.
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