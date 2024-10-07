Словацкий премьер предложил ударить ракетой по Брюсселю и заявил, что поедет на парад к Путину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметился очередным скандальным заявлением – предложил ударить ракетой по Брюсселю в ответ на просьбы некоторых европейских политиков разрешить Украине бить вглубь России.

Такое заявление словацкий премьер сделал во время выступления на торжествах к 80-летию Карпатско-Дуклинской операции. Видео появилось в YouTube-канале партии Smer, возглавляемой Фицо, передает Hlavný Denník.

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"Мне досадно, что у нас в Европе такая извращенная мода, когда вместо того, чтобы остановить бряцание оружия, мы слышим бурные аплодисменты, громкие возгласы и часто значительные материальные решения, которые просто продолжают поощрять войну", — сказал Фицо.

Словацкий премьер заявил, что "некоторые депутаты Европарламента легко говорят о ракетах средней и большой дальности", намекая на вероятное согласование ударов по Украине вглубь территории РФ западным оружием.

"Образно говоря, если бы одна такая ракета разрушила в Брюсселе фонтан, они бы поняли, о чем говорят", — сказал скандальный словацкий политик.

Также Фицо сообщил, что если получит приглашение от Путина в следующем году в Москву на празднование 80-летия окончания Второй мировой войны, то обязательно примет в них участие. Он назвал это знаком уважения.

"Свобода пришла в Словакию с востока, и в этой правде абсолютно ничего нельзя изменить", – заявил словацкий премьер, "забыв" уточнить, что в результате этой "свободы" его народ почти до самого распада СССР был за "железным занавесом" от Запада.

Словацкий премьер в завершение призвал "прекратить взаимное убийство славян" и сказал, что передаст это сообщение на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Ранее Роберт Фицо заявил, что поддерживает стремление Украины по вступлению в ЕС, однако против того, чтобы она стала членом НАТО.

Напомним, 9 сентября премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в Украине вроде бы воюют "нацисты", а международное сообщество это игнорирует. Фицо часто повторяет российский нарратив о причинах войны в Украине и обвиняет украинцев в якобы "попустительстве" нацизму.

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