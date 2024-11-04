Запросы от граждан Словакии Петер Пеллегрини получил в июне 2024 года.

Президент Словакии Петер Пеллегрини не удовлетворил ни одну из четырех просьб граждан Словакии о разрешении на службу в ВСУ.

Об этом пишет TASR со ссылкой на канцелярию президента Словакии.

Без согласия главы государства это считается уголовным преступлением и предполагается заключение.

Несколько одобрений словацких заявок предоставила ранее экс-глава словацкого государства Зузана Чапутова, находившаяся в должности во время полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Между тем, Пеллегрини поддерживает позицию нынешнего премьер-министра Роберта Фицо о прекращении поставок оружия в Украину с госрезерва, хотя в прошлом он и поддерживал военную помощь Киеву.

После избрания президентом в апреле этого года он заявил, что поддерживать военный конфликт, который за два года не дал результатов – это трагедия.

Напомним, Словакия присоединится к "мирной инициативе" КНР и Бразилии. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал заявление о войне в Украине.

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