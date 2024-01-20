Словакия будет блокировать вступление Украины в НАТО: Фицо снова отметился скандальными заявлениями

Относительно вступления Украины в ЕС премьер Словакии сказал, что уважает такое решение, но "они должны выполнить условия".

В ходе встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем, которая состоится в среду, 24 января, в Ужгороде, премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявит, что его страна будет выступать против членства Украины в НАТО.

Об этом глава словацкого правительства сообщил в субботу, 20 января, в программе RTVS "Субботные диалоги".

"Я ему [Шмыгалю] скажу, что я против членства Украины в НАТО, потому что это как раз основа Третьей мировой войны", — заявил премьер Словакии.

Роберт Фицо также собирается еще раз объявить главе украинского правительства, что Украина не получит от Словакии никакого оружия от армии и государственных складов.

В то же время, у премьера нет проблем с коммерческими поставками оружия в Украину. "Коммерчески, пусть зарабатывает на оружии кто хочет, что захочет", — добавил он.

Относительно вступления Украины в ЕС премьер Словакии сказал, что уважает такое решение, но "они должны выполнить условия".

В эфире RTVS словацкий премьер-министр повторил свои заявления о том, что Украина не суверенная и "находится под тотальным влиянием и контролем Соединенных Штатов Америки".

Фицо также повторил, что военного разрешения конфликта нет, поэтому Украине придется отдать часть своей территории.

“Должен быть некий компромисс, который будет очень болезненным для обеих сторон. И чего они ждут? Что россияне уйдут из Крыма, Донбасса и Луганска? Это нереально”, – сказал он.

Напомним, ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже сделал скандальное заявление о войне в Украине. Мол, даже с деньгами и всем западным оружием ему не удастся победить агрессорку Россию на поле боя.

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