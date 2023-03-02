Словакия готова передать ВСУ почти все свои самолеты МиГ-29: оставляют себе только один

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил о готовности передать украинским Вооруженным силам 10 из 11 самолетов МиГ-29.

Об этом сообщает издание Associated Press.

По его словам, Братислава не использует МиГ-29 из-за нехватки запчастей. Кроме того, у страны нет специалистов по техническому обслуживанию. Однако такие специалисты есть в ВСУ, подчеркнул Ярослав Надь.

"Мы больше никогда не будем использовать МиГ. У них нет для нас реальной ценности. Если мы отдадим их Украине, они помогут спасти чью-то жизнь", — заявил министр.

Надь отмечает, что такое решение может быть принято в течение нескольких дней или недель. Министр добавил, это "действительно беспроигрышный вариант для всех участников этого процесса".

Напомним, президент Чехии Петр Павел выступает за предоставление Украине западных истребителей. Впрочем, через полгода или позже, когда будут подготовлены специалисты.

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