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Словакия готова платить за российский газ рублями, а не евро – министр экономики

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Словакия готова платить за российский газ рублями, а не евро – министр экономики

Associated Press

Министр экономики Ричард Сулик готов уйти на ультиматум Путина.

Министр экономики Словакии Ричард Сулик утверждает, что его страна "не может избавиться от одной энергетической зависимости от России, а затем сразу попасть в другую". Поэтому ведомство работает над диверсификацией снабжения энергетическим сырьем.

Глава Минэкономики Ричард Сулик (SaS) признал возможность, что Словакия присоединится к игре президента России Владимира Путина и будет оплачивать счета за газ в рублях. Об этом он сообщил сегодня на сессии RTVS.

"Мы будем платить российской валютой, если не договоримся о другом", — сказал Сулик. В настоящее время Словацкая газовая промышленность (SPP) рассчитывается за товар в евро.

Счет-фактура за март был еще в единой европейской валюте, как следует из взаимной договоренности. Эти деньги поступают в российский Газпромбанк, сразу обменивающий их на рубль.

Как будет со следующей партией, министр экономики пока не знает. У Словакии еще 6 недель, чтобы решить эту проблему.

«Я министр экономики и должен обеспечивать энергию для словацкой экономики. Я не согласен с войной, но я тоже смотрю на нее с экономической точки зрения", — сказал он.

В то же время он раскритиковал действия Брюсселя, который, чтобы избавиться от зависимости от энергетического сырья из России, обязал страны-члены иметь по меньшей мере 80 процентов полного хранения газа государством до начала следующего года. отопительный сезон. Этот шаг еще больше поддержал рост цен на газ на рынке.

Сулик выступил в защиту премьер-министра и президента, которых оппозиция раскритиковала за слова о немедленном прекращении поставок энергоносителей из России. По его словам, оба они понимают, что такой процесс нельзя сделать за одну ночь.

«Мы не можем отойти от одной зависимости и перейти в другую. Сейчас мы должны работать над тем, чтобы сократить поставки сырья из России и начать диверсифицировать наши поставки», – продолжил он. Словакия уже имеет для этого готовую инфраструктуру. Буквально несколько дней назад из Катара прибыл СПГ.

Напомним, Германия готовится к вероятной блокировке Москвой поставок природного газа из России. В результате министр экономики Роберт Габек 30 марта активировал первый этап плана на случай чрезвычайной ситуации по газоснабжению.

Также в ответ на энергетический шантаж России в Европе и войну в Украине Литва полностью отказалась от российского газа. Уже в начале апреля литовская газотранспортная система работает без импорта российского газа.

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