Словакия готова платить за российский газ рублями, а не евро – министр экономики

Министр экономики Ричард Сулик готов уйти на ультиматум Путина.

Министр экономики Словакии Ричард Сулик утверждает, что его страна "не может избавиться от одной энергетической зависимости от России, а затем сразу попасть в другую". Поэтому ведомство работает над диверсификацией снабжения энергетическим сырьем.

Глава Минэкономики Ричард Сулик (SaS) признал возможность, что Словакия присоединится к игре президента России Владимира Путина и будет оплачивать счета за газ в рублях. Об этом он сообщил сегодня на сессии RTVS.

"Мы будем платить российской валютой, если не договоримся о другом", — сказал Сулик. В настоящее время Словацкая газовая промышленность (SPP) рассчитывается за товар в евро.

Счет-фактура за март был еще в единой европейской валюте, как следует из взаимной договоренности. Эти деньги поступают в российский Газпромбанк, сразу обменивающий их на рубль.

Как будет со следующей партией, министр экономики пока не знает. У Словакии еще 6 недель, чтобы решить эту проблему.

«Я министр экономики и должен обеспечивать энергию для словацкой экономики. Я не согласен с войной, но я тоже смотрю на нее с экономической точки зрения", — сказал он.

В то же время он раскритиковал действия Брюсселя, который, чтобы избавиться от зависимости от энергетического сырья из России, обязал страны-члены иметь по меньшей мере 80 процентов полного хранения газа государством до начала следующего года. отопительный сезон. Этот шаг еще больше поддержал рост цен на газ на рынке.

Сулик выступил в защиту премьер-министра и президента, которых оппозиция раскритиковала за слова о немедленном прекращении поставок энергоносителей из России. По его словам, оба они понимают, что такой процесс нельзя сделать за одну ночь.

«Мы не можем отойти от одной зависимости и перейти в другую. Сейчас мы должны работать над тем, чтобы сократить поставки сырья из России и начать диверсифицировать наши поставки», – продолжил он. Словакия уже имеет для этого готовую инфраструктуру. Буквально несколько дней назад из Катара прибыл СПГ.

Напомним, Германия готовится к вероятной блокировке Москвой поставок природного газа из России. В результате министр экономики Роберт Габек 30 марта активировал первый этап плана на случай чрезвычайной ситуации по газоснабжению.

Также в ответ на энергетический шантаж России в Европе и войну в Украине Литва полностью отказалась от российского газа. Уже в начале апреля литовская газотранспортная система работает без импорта российского газа.

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