Словакия готова поддержать санкции ЕС против России: в МИДе страны назвали условия

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар / © скриншот с видео

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Словакия заявила, что может поддержать новые санкции ЕС против России, но только если Брюссель предложит гарантии энергетической безопасности и 20 миллиардов евро для покрытия потенциальных арбитражных рисков.

Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар после заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

Вечером понедельника, 23 июня, Бланар заявил, что правительство Словакии оценивает каждый пакет санкций на основе того, может ли оно нанести вред национальной экономике.

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«Переговоры еще продолжаются, но исходя из того, что было обсуждено на данный момент, понятно, что пакет не будет оказывать негативного влияния на экономику Словакии, и мы готовы его поддержать», — сказал Бланар.

Однако он добавил, что Словакия потребует «гарантий» и поддержки для смягчения последствий отказа от российского газа и нефти.

«Существуют также арбитражные риски, которые могут повлиять на Словацкую Республику, возможно, на сумму до 20 миллиардов евро. Вот почему мы требуем гарантий того, как эти негативные последствия будут устранены», — сказал он.

Бланар настаивал, что для Словакии политически важно, чтобы обсуждение пакета санкций было перенесено в Европейский совет и связано с предложением RePowerEU.

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Поэтому и он, и премьер-министр Словакии Роберт Фицо добиваются встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен и премьер-министром Дании Метте Фредериксен, чья страна будет председательствовать в обсуждениях инициативы RePowerEU.

Напомним, ранее появилась информация, что две страны Евросоюза выступили против новых ограничительных мер против России. Венгрия и Словакия заблокировали 18-й пакет санкций ЕС , ограничивающий импорт дешевых российских энергоносителей.