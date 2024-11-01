Словакия присоединится к "мирной инициативе" КНР и Бразилии: Фицо сделал заявление о войне в Украине

Словакия намерена присоединиться к группе "Друзья мира", созданной Китаем и Бразилией на уровне ООН.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после встречи в Пекине с лидером КНР Си Цзиньпином в пятницу, 1 ноября, заявил, что его страна готова присоединиться к китайско-бразильской "мирной инициативе" по завершению войны в Украине.

Об этом пишет TASR.

Фицо отметил, что Китай справедливо озабочен выходом из-под контроля эскалации войны в Украине и риском ядерного конфликта.

"Мы разделяем одинаковое мнение о невозможности немедленного прекращения боевых действий, пока Украина продолжает получать военную и финансовую помощь от Запада. Как премьер-министр, я поддерживаю все миротворческие планы для Украины, независимо от того, кто их авторы", – подчеркнул Фицо.

Он добавил, что "мирный план" Китая и Бразилии может сыграть немаловажную роль в обеспечении мира в Украине. По словам Фицо, обсуждение этого плана станет одной из главных тем во время его визита в Бразилию в декабре этого года.

Фицо сообщил, что Словакия намерена присоединиться к группе "Друзья мира", созданной Китаем и Бразилией на уровне ООН для поиска путей мирного урегулирования войны в Украине.

Напомним, Фицо цинично заявил об "усталости" от войны в Украине в интервью пропагандистке Скабеевой. Мол, "в апреле 2022-го на столе лежали реальные договоренности, которые могли бы немедленно положить конец войне".

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